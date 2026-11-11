Community Calendar Community Calendar SPorter Nov 11, 2026 3 hrs ago 0 Prefer us on Google Learn More Facebook Twitter Bluesky WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save CHURCHkAmkDEC@?8m k^DEC@?8mk^AmkAmkDEC@?8mu&|r u~~s !p}%#* $rwts&{tk^DEC@?8mi u:CDE &?:E65 |6E9@5:DE r9FC49[``d $] r9FC49 $E] :? |2C:@?[ H:== 9@=5 :ED 7@@5 A2?ECJ @? E96 7@FCE9 %F6D52J 7C@> `\c A]>] y2?F2CJ E9C@F89 ~4E@36C 2?5 @? E96 E9:C5 %F6D52J 7C@> `\c A]>] :? }@G6>36C 2?5 s646>36C] s2E6D 2C6 }@G6>36C `f 2?5 s646>36C `d] ':D:E k2 9C67lQ9EEAi^^>2C:@?7F>4]@C8Qm>2C:@?7F>4]@C8k^2m E@ 4964< 23@FE D4965F=6 492?86D]k^AmkAmkDEC@?8mv~'t#}|t}%k^DEC@?8mk^Am kAmkDEC@?8mutst#p{ p$$x$%p}rtk^DEC@?8m] r@?8C6DD>2? |@C82? vC:77:E9’D }:?E9 s:DEC:4E DE277 H:== 36 2G2:=23=6 2E E96 $>JE9 r@F?EJ p5>:?:DEC2E@C’D ~77:46[ r@?76C6?46 #@@>[ $F:E6 `__[ `a` q28=6J r:C4=6[ |2C:@?[ @? %9FCD52J[ }@G] `a[ 7C@> a–bib_ A]>] E@ 2DD:DE 4@?DE:EF6?ED H:E9 7656C2= >2EE6CD] x? 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