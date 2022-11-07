Jackson Memorial Elementary School Honor Roll

Fifth Grade
Montana Faye Carpenter, Adilyn Christine Griffin, Caiden Lynwood Houchins, Jack Lowell Hufnagle, Clarence James King, Aaron Michael Pickett, Damien Allen Wayne Prescott, Chase Dillon Quesenberry and Jacob Branson Thompson
Third Grade
Isabelle Lynn Coffey
Second Grade
Caleb Scott Alley, Clayton James Bolton, Miles Quentin Bralley, Adalynn Rayah Brown, Kirra Raine Fister, Edward Kayden Lucas, Abigail Jade Mabry, Zoe Skylar Mabry, Ava Christine Mooney, Layla Ciel Morrison, Raylee Ann Price, Raylan Wynn Primm, Ailynn Neera Spencer and Connor Blake Testerman
First Grade
Conner Akers, Peyton Elise Akers, Kaylee Grace Broyles, Addison Jace Burnett, Aiden Brice Chrisley, Jackson James Coffey, Kensley Renee Danner, Faith Marie Davis, Kalyan Vivek Devarapalli, Zaiden Diamond, Juliana Grace Farmer, Shiloh Jean Hall , Kennedy Riley Jones, Sadie Kirby, Jasper Damien Lovern, Emily Grace Lucas, Gabriel Allen McFarland, Zadie Abigail McPeak, Karder James Moore, Brooklyn Faith Morgan, Jackson Aaron Phillips, Mason Wyatt Shipwash, Jason Robert Thomas Snow, Bralen Michael Sowers, Kaden Alexander Spade, Carsten Ryan Stanley, Grayson Ray Stanley, Paislee Nicole Stilwell, Rylee Brielle Thomas, Zoey Elizabeth Rose Thomas, John Lawrence-Greyson Wilkins, Scarlet Ann Wright and Logan Michael Youngblood