Capitol Commentary Helene Revisited U.S. Rep. Morgan Griffith Sep 28, 2026 5 hrs ago 0 Prefer us on Google Learn More Facebook Twitter Bluesky WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save Two years ago, Southwest Virginia communities faced some of the most adverse weather conditions in recent memory. kAmwFCC:42?6 w6=6?6 52>2865 9@>6D[ 3FD:?6DD6D[ :?7C2DECF4EFC6[ 72C>D[ 2>@?8 @E96C AC@A6CE:6D 2?5 :E6>D] wF?5C65D @7 E9@FD2?5D @7 A6@A=6 :? ':C8:?:2’D }:?E9 s:DEC:4E H6C6 27764E65 3J @E96C =@DD6D[ :?4=F5:?8 2 =@DD @7 46==F=2C E6=6A9@?6 D6CG:46 :? >F49 @7 E96 s:DEC:4E]k^AmkAm!C6A2C:?8 7@C 52?86C[ ':C8:?:2 v@G6C?@C v=6?? *@F?8<:? 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