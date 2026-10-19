Upcoming programs at Jessie Peterman Memorial Library Oct 19, 2026 1 hr ago 0 Prefer us on Google Learn More Facebook Twitter Bluesky WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save October 22- Scrabble at the Jessie Peterman Memorial Library on Thursday, October 22nd at 1:30 pm. Enjoy a challenging and fun game of Scrabble with other word enthusiasts.kAmkDEC@?8m~4E@36C aa\ }@E yFDE p?:>6 r=F3k^DEC@?8m kDEC@?8m2E E96 y6DD:6 !6E6C>2? |6>@C:2= {:3C2CJ @? ~4E@36C aakDFAm?5k^DFAm 2E d A>]k^DEC@?8m (2E49 p?:>6 D9@HD 2?5 >@G:6D H:E9 7C:6?5D[ =:DE6? E@ >FD:4[ E2=< 23@FE |2?82[ 2?5 =62C? 23@FE y2A2?6D6 4F=EFC6 2?5 =2?8F286] $?24<D 2?5 24E:G:E:6D AC@G:565]k^AmkAm%9:D >@?E9 H6VC6 >2<:?8 42?5J DFD9:P ~AE:@?2=i qC:?8 D@>6E9:?8 2?:>6 @C >2?82 C6=2E65 7@C QD9@H 2?5 E6==]Q u@C 286D ``Z] |66ED E96 cE9 %9FCD52J 6249 >@?E9]k^Am kAmkDEC@?8m~4E@36C ad\ ad_ *62CD @7 |FD:4 2?5 $E@C:6D 7C@> p>6C:42? 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