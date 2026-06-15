Capitol Commentary Librarian of Congress U.S. Rep. Morgan Griffith Jun 15, 2026 11 hrs ago 0 Prefer us on Google Learn More Facebook Twitter Bluesky WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save The U.S. Constitution outlines three branches of government.kAmpCE:4=6 x 4@?46C?D E96 7F?4E:@?D 2?5 5FE:6D @7 E96 {68:D=2E:G6 qC2?49]k^AmkAm%96 r@?DE:EFE:@? 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