ETSU waives application fee for out-of-state students, financial aid forms available Oct 7, 2026 Oct 7, 2026 0 Prefer us on Google Learn More Facebook Twitter Bluesky WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save East Tennessee State University is waiving the $25 undergraduate application fee for out-of-state students throughout October.kAm%9:D >@?E9[ AC@DA64E:G6 7:CDE\J62C 2?5 EC2?D76C DEF56?ED =:G:?8 @FED:56 @7 %6??6DD66 42? 2AA=J 7@C 25>:DD:@? 7@C 72== a_af H:E9@FE A2J:?8 E96 2AA=:42E:@? 766] t=:8:3=6 DEF56?ED 42? FD6 E96 4@56 ~~$uC66pAAaf H96? 4@>A=6E:?8 E96:C 2AA=:42E:@? E@ 92G6 E96 766 H2:G65] %96 4@56 :D G2=:5 F?E:= ~4E] b`]k^AmkAm “t%$& 6?C@==D DEF56?ED 7C@> ?62C=J 6G6CJ DE2E6[ D@ @FC 4@>>F?:EJ 6IE6?5D 72C 36J@?5 DE2E6 =:?6D[” D2:5 %:>@E9J {6H:D[ 5:C64E@C 7@C F?56C8C25F2E6 C64CF:E>6?E 2E t%$&] “(6 2C6 4@>>:EE65 E@ 277@C523:=:EJ[ 2?5 H6’G6 D6E @FC @FE\@7\DE2E6 EF:E:@? E@ 36 4@>A6E:E:G6 H:E9 H92E DEF56?ED H@F=5 7:?5 2EE6?5:?8 4@==686 :? 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