Letter From the Country Wear it out, use it up, recycle it Nov 11, 2026 5 hrs ago 0 Prefer us on Google Learn More Facebook Twitter Bluesky WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save Dear Folks,kAmx 9@?6DE=J >FDE D2J E92E 2 C646?E 2CE:4=6 :? E96 A2A6C 23@FE 9@H >F49 — E@?D 2?5 E@?DP — @7 6FA96>:DE:42==J 42==65 “D@=:5 H2DE6” @FC 4@F?EJ 86?6C2E6D C62==J 8@E >J 8@2E 2?5 :E E2<6D @?=J @?6 EC:A E@ E96 “4@?G6?:6?46 DE2E:@?[” :]6] E96 5F>A[ E@ >2<6 J@F C62=:K6 E92E H92E E96 A2A6C C6A@CE65 H2D?’E[ H6==[ D@ >F49 ;F?<] yFDE =@@< :?D:56 2?J @7 E96 3:8 8C66? >6E2= 3@I6D 2?5 J@F’== D66 A:=6D 2?5 A:=6D @7 A6C764E=J 8@@5 DEF77 86?6C2E65 3J @FC E9C@H\2H2J D@4:6EJ] xE’D 5@H?C:89E D92>67F= :D H92E :E :D 2?5 H6 2== @F89E’2 36 2D92>65]k^AmkAm}@H[ x 5:5?’E 8C@H FA :? E96 vC62E s6AC6DD:@? 3FE x <?@H @C 92G6 <?@H? 5@K6?D 2?5 5@K6?D @7 7@=<D E92E 5:5 2?5 >J A2C6?ED[ F?4=6D[ 2F?ED[ 2?5 @=56C 7C:6?5D 46CE2:?=J 5:5 2?5 H96? x H2D 8C@H:?8 FA H6 H@C6 @FE[ FD65 FA 2?5 C64J4=65 ;FDE 23@FE 6G6CJE9:?8[ @?=J H6 5:5?’E 42== :E C64J4=:?8 324< E96?[ ;FDE 4@>>@? D6?D6]k^Am People are also reading… Cuts to schools, social services on Smyth supervisors' agenda Smyth voters convey their priorities Cadaver dog helps search Smyth County site Veterans Day, flag retirement ceremonies coming up in Chilhowie, Marion Would listless MLB team trade unicorn shortstop? Blockbuster possibilities Smyth School Board takes next step to address buildings' needs Susan Smith seeks release 32 years after killing sons Gift of a Guitar: FG4K provides free guitars to Wytheville Minnick School David Hoffmann: Thank you, Dad, and thanks to all the others who have served this great country Citizen files court complaint trying to upend Smyth's data center zoning regulations Smyth School Board considers changes to athletic policy for trying out 3 takeaways from Virginia Tech football's loss at SMU How did Virginia Tech football grade in its loss at SMU? Chilhowie confirms it's exploring boundary adjustment Virginia Tech men to face Iowa on Tuesday kAmr=@E96D[ @7 4@FCD6[ 4@>6 :>>65:2E6=J E@ >:?5 3642FD6 E96J H6C6 E96 @?6 E9:?8 E92E “4@DE >@?6J” 2D E96 @=56C 7@=<D H6C6 7@?5 @7 D2J:?8] w2?5\>6\5@H?D H6C6 2 724E @7 =:76 :7 @?6 925 @=56C 3C@E96CD[ D:DE6CD @C 4@FD:?D] (6 A2E4965 3=F6 ;62?D[ 52C?65 D@4<D 2?5 E@@< D9@6D H:E9 H@C?\@FE D@=6D @C CF?\@G6C 966=D E@ E92E =:EE=6 >2? @? xC@? $EC66E :? |2C:@? H9@ C6\D@=65 E96>[ AFE @? ?6H r2E !2H 966=D 2?5 25565 >6E2= 966= E2AD D@ E96J’5 =2DE 2E =62DE F?E:= DAC:?8] $9@F=5 E96 92?5\>6\5@H? D9@6D 36 E@@ 3:8 E96 E@6D H@F=5 36 DEF7765 H:E9 H25565 FA ?6HDA2A6CD 2?5 :7 E96 D9@6DEC:?8D H@C6 @FE[ H6==[ E96C6 H2D 2=H2JD 2 3:E @7 7@556C EH:? 2C@F?5] p?5 :E H2D?’E ;FDE FD A@’ 7@=<D E92E 5:5 :E[ D@ 5:5 E96 36EE6C\@77 A6@A=6] xE ;FDE >256 D6?D6]k^Am kAmtG6? :7 E96 4=@E96D H6C6 7:?2==J 8@?6 36J@?5 36:?8 A2E4965 FA 7@C H62C:?8 E96J H@F=5 36 42C67F==J 5:DD64E65 2?5 E96 8@@5 A2CED D6H? :?E@ BF:=ED[ BF:=ED E92E E@52J @7E6? 3C:?8 AC:46D :? 2?E:BF6 >2==D E92E H@F=5 92G6 765 2 3:8 72>:=J 7@C D:I >@?E9D 324< E96?] %96J H6C6 962GJ 2?5 @?6 925 E@ A:=6 @? D6G6C2= E@ D=66A H2C> W4@2= 7@C 7F6= 36:?8 2?@E96C E9:?8 E92E “4@DE >@?6J”X 3FE :E H2D DEC2?86=J H2C>:?8 E@ <?@H @?6 H2D D=66A:?8 36?62E9 A:646D @7 J@FC =2E6 8C2?5>@E96C’D 72G@C:E6 5C6DD[ @?6 @7 J@FC E9C:46\5:G@C465 2F?E’D H655:?8 5C6DD6D @C 8C2?55255J’D 2C>J F?:7@C> D9:CE E92E 96’5 H@C? :? E96 EC6?496D @7 uC2?46] x @?46 6G6? D2H 2? 6?E:C6 BF:=E >256 @FE @7 @=5 ?64<E:6D—H96C6 D@>63@5J 8@E 2== E9@D6 E:6D @C H9@ >:89E 92G6 366? E96 A@@C 76==@H H9@ 925 E@ H62C E96> ?@3@5J <?@HD] |2J 96 C6DE :? F?92=E6C65 A6246]k^Am kAmu@@5[ @7 4@FCD6[ ?6G6C H6?E E@ H2DE6 @C 8@E 7=FD965 5@H? 2 82C3286 5:DA@D2= :7 H6’5 6G6C 925 @C 6G6? 962C5 @7 DF49 2 E9:?8] |@DE @7 FD H6C6 8@@5 62E6CD 2?5 <?6H 36EE6C E92? E@ ?@E 4=62? @FC A=2E6D 2?5 2?JE9:?8 E92E 8@E =67E :? E96 3@H=D H@F=5 2=>@DE 46CE2:?=J C62AA62C :? 2?@E96C 5:D9[ AC@323=J D@FA @C DE6H[ E96 ?6IE 52J] p?JE9:?8 36J@?5 E92E 8@E 765 E@ E96 49:4<6?D @C 9@8D H9@ 4@?G6CE65 :E :?E@ 688D[ 7C:65 49:4<6? @C 72E324< 2?5 92>]k^AmkAm%96C6 H6C6 76H DE@C6\3@F89E E:? 42?D @7 2?JE9:?8 3FE E96 @442D:@?2= 42? E92E 925 4@?E2:?65 r2C?2E:@? 6G2A@C2E65 >:=< 7@C 8C2??J’D >@C?:?8 4@7766[ 3FE E96J 8@E 7=2EE6?65 :?E@ C6A=246>6?E D9:?8=6D 7@C 2 32C?[ D965 @C @FE9@FD6 WH96C6 $62CD #@63F4< 2?5 |@?E8@>6CJ (2C5D 42E2=@8D >256 E96 F=E:>2E6 D24C:7:46 :? E96 ?2>6 @7 C64J4=:?8X] x7 2?J @7 E96D6 3F:=5:?8D 6G6C 8@E E@C? 5@H? E96 ?2:=D H6C6 42C67F==J AF==65 @FE 2?5 D>2== 3@JD 8@E E96 ;@3 @7 DEC2:89E6?:?8 E96> @FE 2?5 36:?8 A2:5 2 ?:4<6= 2 9F?5C65 7@C E96:C 677@CED]k^Am kAmpD r9C:DE>2D C@==65 2C@F?5[ H6’5 EC2:AD6 E@ E96 ?62C6DE A@H6C=:?6 C:89E\@7\H2J @C C@25D:56[ 92E496E @C D2H :? 92?5[ E@ 7:?5 2?5 3C:?8 9@>6 E96 >@DE A6C764E H9:E6 A:?6 @C C65\4652C 7@C @FC EC66] %96 :562 @7 3FJ:?8 2 r9C:DE>2D EC66 D66>65 2=>@DE D24C:=68:@FD[ D@>6E9:?8 E92E *2?<66D @C 4:EJ A6@A=6 5:5j @?6 >:89E 2D H6== BF6DE:@? E96 6I:DE6?46 @7 E96 r9C:DE 49:=5 @C E96 H:D6 >6? @C 6G6? $2?E2 r=2FDP (6’5 564@C2E6 @FC A6C764E EC66 H:E9 DEC:?8D @7 A@A4@C?[ DJ42>@C6 32==D HC2AA65 :? E96 E:?7@:= =:?:?8D @7 4:82C6EE6 A24<D[ DE2CD 2?5 D?@H7=2<6D 4FE @FE @7 E96 4@=@C65 A286D @7 {:76[ %96 $2EFC52J tG6?:?8 !@DE @C !C@8C6DD:G6 u2C>6C >282K:?6D 2?5 E@A :E 2== @77 H:E9 2 E:?7@:= DE2C @C 2?86= 42C67F==J D2G65 7C@> J62C E@ J62C] %96? H6’5 82E96C 2C@F?5 @FC EC66 @? r9C:DE>2D tG6[ 6I492?86 2 76H =:EE=6 8:7ED[ >@DE=J 9@>6>256 @C 3@F89E H:E9 AC64:@FD D2G65\FA A6??:6D[ 2?5 D:?8 42C@=D] (6 =:EE=6 @?6D 2?5 @FC >@E96CD[ 8C2?5>@E96CD 2?5 2F?ED H@F=5 5C:?< 9@E 4:56C H:E9 =:EE=6 4:??2>@? DE:4<D H9:=6 s255J[ vC2?55255J 2?5 @FC F?4=6D DE6AA65 @FED:56 7@C 2 D:A @7 D@>6E9:?8 42C67F==J 5:DE:==65 7C@> 2 76H 62CD @7 4@C? E96 4C@HD 5:5?’E 86E] (6’5 8@ E@ D=66A @? r9C:DE>2D tG6 H:E9 @FC DE@4<:?8D[ 42C67F==J 52C?65 @7 4@FCD6[ 92?8:?8 H96C6 $2?E2 4@F=5?’E >:DD E96>[ 2?5 6286C E@ 2H2<6 E@ 7:?5 E96> 7:==65 H:E9 2 =:EE=6 42?5J[ >2J36 2? @C2?86 :7 E:>6D H6C6 8@@5 2?5 2? 2AA=6 =@@<:?8 DFDA:4:@FD=J =:<6 $2?E2 925 DE@AA65 :? @FC 4@=5 46==2C @? 9:D H2J :?]k^Am kAm$@>6E:>6D x D9F556C E@ E9:?< E92E @FC E9C@H\2H2J D@4:6EJ >:89E 36 DA:==:?8 @G6C E@ H96C6 H6’G6 368F? E@ 4@?D:56C D@>6 @7 @FC 76==@H 9F>2? 36:?8D 2D 2=D@ E9C@H\2H2J @3;64ED =:<6 2 32C6=J 3C@<6?\:? A2:C @7 D?62<6CD x D2H 2E E96 5F>A =2DE H66<] qFE ?@E 96C6 :? @FC w@==@H H96C6 ?@ >2EE6C 9@H 2=>@DE\FD65\FA[ 36?E 2 =:EE=6[ D=:89E=J 3C@<6?[ EH:46 C6D@=65 @C C64J4=65 J@F >:89E 36 H6’== =62G6 E96 =:89ED @? E@ H6=4@>6 J@F 9@>6]k^Am kAm$:?46C6=J[ J@FC pF?E q:==Jk^Am 0 Comments Be the first to know Get local news delivered to your inbox! Sign up! * I understand and agree that registration on or use of this site constitutes agreement to its user agreement and privacy policy. Related to this story Most Popular Cuts to schools, social services on Smyth supervisors' agenda When it came to school services directly impacting children, the Board of Supervisors balked at a proposed budget cut. They’ll talk about thei… Smyth voters convey their priorities With more than 10,200 people casting ballots in Smyth County on Tuesday, voters spoke decisively. They significantly changed the face of Mario… Cadaver dog helps search Smyth County site Cal Corona stands still, straddling Leaf, a 5-year-old Belgian Malinois. Corona watches Leaf’s nose to determine when she’s focused and ready.… Veterans Day, flag retirement ceremonies coming up in Chilhowie, Marion A veteran familiar to many Smyth County residents will serve as the speaker for next Wednesday’s Veterans Day ceremony in Chilhowie. Would listless MLB team trade unicorn shortstop? Blockbuster possibilities It is a question almost any wannabe contender in MLB faces: Trade a core player nearing the back end of their club control years, or keep them…