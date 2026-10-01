Upcoming library programs Oct 1, 2026 14 hrs ago 0 Prefer us on Google Learn More Facebook Twitter Bluesky WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save October 8- Scrabble at the Jessie Peterman Memorial Library on Thursday, October 8th at 1:30 pm. Enjoy a challenging and fun game of Scrabble with other word enthusiasts.kAmkDEC@?8m~4E@36C g\ %2=<:?8 p3@FE q@@<D 2E E96 y6DD:6 !6E6C>2? |6>@C:2= {:3C2CJ @? %9FCD52J[ ~4E@36C gkDFAmE9k^DFAm 2E a A>k^DEC@?8m] %9:D >@?E9VD 3@@< :D k6>m#6>2C<23=J qC:89E rC62EFC6Dk^6>m 3J $96=3J '2? !6=E] k^AmkAmp? 6=56C=J H@>2? ?2>65 %@G2 H@C<D ?:89ED 2E 2? 2BF2C:F> @? E96 !F86E $@F?5 ] ] ] (2E49:?8 %@G2 7C@> 9:D E2?< :D E96 2BF2C:F>VD >2:? 2EEC24E:@? — 2 8:2?E !24:7:4 @4E@AFD ?2>65 |2C46==FD] ~?6 ?:89E[ %@G2 7C66D |2C46==FD 7C@> 2 ?62C 72E2= 6?E2?8=6>6?E H:E9 2 A@H6C 4@C5j :? C6EFC?[ |2C46==FD D:=6?E=J C6D@=G6D E@ FD6 9:D <?@H=6586 @7 E96 D62 2?5 9:D DFA6C:@C >6>@CJ 7@C 7246D 2?5 @3;64ED E@ 96=A %@G2 5:D4@G6C E96 ECFE9 23@FE 96C D@?VD 72E6…{:<6 2 ?@:C 56E64E:G6[ |2C46==FD =@@<D E96 F=E:>2E6 5625=:?6 @7 562E9 :? 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Here's where they're going kAmkDEC@?8m~4E@36C g\ u=@J5 uC:6?5D @7 E96 {:3C2CJ |66E:?8 2E E96 y6DD:6 !6E6C>2? |6>@C:2= {:3C2CJ @? %9FCD52J[ ~4E@36C gkDFAmE9k^DFAm 2E bib_ A>]k^DEC@?8m pC6 J@F 2 >6>36C @7 E96 u=@J5 uC:6?5D @7 E96 {:3C2CJ @C :?E6C6DE65 :? 364@>:?8 2 uC:6?5n %96 u=@J5 uC:6?5D @7 E96 {:3C2CJ >66E BF2CE6C=J] %96 >66E:?8D 2C6 @A6? E@ >6>36CD @7 E96 uC:6?5D 2?5 E9@D6 :?E6C6DE65 :? 364@>:?8 >6>36CD] (6 :?G:E6 J@F E@ ;@:? FD] k^AmkAmkDEC@?8m~4E@36C h\ !@<é>@? r=F3 2E E96 y6DD:6 !6E6C>2? |6>@C:2= {:3C2CJ @? uC:52J[ ~4E@36C hkDFAmE9k^DFAm 2E bib_ A>]k^DEC@?8m r2==:?8 2== !@<é>@? 72?DP s64@C2E6 J@FC @H? !@<é>@? 4FA42<6P |66E FA H:E9 @E96C 72?D E96 a?5 uC:52J @7 E96 >@?E9 E@ EC256[ =62C? E@ 32EE=6[ 62C? 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Sign up! * I understand and agree that registration on or use of this site constitutes agreement to its user agreement and privacy policy. Related to this story Most Popular Glade Spring woman arrested on Smyth felony warrant Last week, the Glade Spring Police Department arrested Betty E. Campbell after executing a search warrant. In addition to new charges, she was… Smyth supervisors, school board learn about facilities study, 1% sales tax referendum School Board member Ben Adams was the first person to call out the discrepancy. Wiring the world: Saltville company continues innovation legacy A slogan describing Saltville and its history declares “From the Ice Age to the Space Age.” An industry leader in the community loves to tell … Smyth schools receive about $9.4M in grants for projects at CHS, MSHS Smyth County was awarded two significant grants for its proposed school construction projects at Chilhowie and Marion Senior high schools. 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