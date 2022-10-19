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Perfect attendance report

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Scott Memorial Middle School

Perfect Attendance

Eighth Grade

Gabriel Akers, Jeremiah Cooper, Noah Davis, Emma Faulkner, Adriana Gutierrez, Byron Haskins, Hunter Hutchinson and Madalyn Morris.

Seventh Grade

James Corckett, McKenzie Delp, Carlton Dickinson, Ryan Fowler, Brayden Frazier, Khloe Gray, Jeffrey Hoback, Matthew Holston, Courtland Jones, Jacob Justice, Calla King, Emily Musser, Jade Noriega, Temperence Smith and Katherine Whitlock.

Sixth Grade

Nicholas Bralley, Jemma Cooper, Tianna Dickinson, Kendrah Dixon, Canon Fleming, William Grimes, Logan Hales, Oliver Hall, Hunter Hawkins, Rylan Horton, Levi Lane, Mila Monday, Brockton Nasfell, Marisol Owens, Keaton Taylor and Emelia Wilner.

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