Perfect attendance report

Scott Memorial Middle School
Perfect Attendance
Eighth Grade
Gabriel Akers, Jeremiah Cooper, Noah Davis, Emma Faulkner, Adriana Gutierrez, Byron Haskins, Hunter Hutchinson and Madalyn Morris.
Seventh Grade
James Corckett, McKenzie Delp, Carlton Dickinson, Ryan Fowler, Brayden Frazier, Khloe Gray, Jeffrey Hoback, Matthew Holston, Courtland Jones, Jacob Justice, Calla King, Emily Musser, Jade Noriega, Temperence Smith and Katherine Whitlock.
Sixth Grade
Nicholas Bralley, Jemma Cooper, Tianna Dickinson, Kendrah Dixon, Canon Fleming, William Grimes, Logan Hales, Oliver Hall, Hunter Hawkins, Rylan Horton, Levi Lane, Mila Monday, Brockton Nasfell, Marisol Owens, Keaton Taylor and Emelia Wilner.