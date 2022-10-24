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RRMS honor roll

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Principal’s List – All A’s

 

6th Grade

Loralei Witt

7th Grade

Dominic Brinegar, Durham Brooks, Colt Dix, Gradyn Gibson, Clara Grubb, Maycee Henderson, Mason James, Noah Johnson, Lilly Patacsil, Emery Sage, Coleman Schellinger, Amelia Sickles, Alexa Vineyard

8th Grade

Houston Bear, Lexi Buckingham, Madyson Callahan, Scarlett Hale, Maycie Rudzinski, Isabella Taylor, Addison Umberger

 

Honor Roll – A’s and B’s

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6th Grade

Audrey Arnold, Kinli Atkinson, Finley Bird, Raleigh Brooks, Baylee Childers, Troy Copenhaver, Connor Cox, Arianna Howard, Colton King, Dominic Lees, Sydney Long, Nathan Lowder, Raelyn Morris, Forrest Musser, Maria Rakes, Jacob Reardon, Mason Roberts, Hannah Taylor, Cayden Willis, Paige Wills, Colin Wilson

 

7th Grade

Kingston Alexander, Brody Allen, William Atkins, Astan Badziev, Ian Bear, Abigail Doane, Kambria Fortune, MaryEllen Haga, Maggie Hale, Jae’Lynd Hounshell, Kelly Jarvis, Kynlee Lilly, Alice Martin, Aubrey Martin, Ella Miller, Teagan Pickett, Kendall Porter, Jasmine Quinley, Zachary Robinson, Alex Ross, Summer Shelton, Jameson Tibbs, Alliya Walker, Hailey Whalen, Alexis Williams, Evan Wynn

 

8th Grade

Bailey Armstrong, Kyla Arnold, Cash Brewer, Mackenzie Cline, Kaden Coleman, Molly Cook, Jenna Dutton, Carter Haga, Maria Hagee, Cooper Hamm, Daryl Harmon, MyKenna Hash, Brayden Hopkins, Atticus King, Jacob Miller, Abigail Newton, Sophia Onate, Kaylee Peak, Konnor Puckett, Mazon Santos, Britney Skeens, Gary Williamson, Emily Witt

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