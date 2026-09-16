Celebrate Virginia’s agricultural traditions at the 2026 State Fair Sep 16, 2026 6 hrs ago 0 Prefer us on Google Learn More Facebook Twitter Bluesky WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save This year’s State Fair of Virginia is a perfect place to explore the best of Virginia agriculture.kAm%96>65 “':C8:?:2’D q6DE @7 $9@H[” E96 `_\52J 6G6?E H:== CF? 7C@> $6AE] ad E9C@F89 ~4E] c 2E %96 |625@H tG6?E !2C< :? r2C@=:?6 r@F?EJ] u2:C8@6CD H:== 92G6 2? @AA@CEF?:EJ E@ D66 2?5 6IA6C:6?46 ':C8:?:2’D 5:G6CD6 72C>:?8 2?5 7@C6DECJ EC25:E:@?D[ H:E9 ?6H 2EEC24E:@?D 2?5 C6EFC?:?8 72G@C:E6D E92E 46=63C2E6 E96 4@>>@?H62=E9’D =2C86DE :?5FDEC:6D] k^AmkAm“$E2E6 72:CD 6>3@5J E96 DE@CJ @7 28C:4F=EFC6[ 2?5 E92E :D ECF=J H92E’D 2E E96 962CE @7 @FC >:DD:@?[” D2:5 |2C=6?6 y@==:776[ E96 72:C’D 6I64FE:G6 5:C64E@C] “p8C:4F=EFC6 :D 2 G6CJ C@3FDE 2?5 :>A@CE2?E A2CE @7 @FC 64@?@>J[ D@ H6 92G6 2 3:8 DE@CJ E@ E6==]”k^Am People are also reading… Smyth man accused of forging military document No mercy: Smyth prosecutor, victim's nephew fight murderer's parole Saltville readies for 55th Labor Day celebration Proposed zoning regs for data centers head to Smyth supervisors David Hoffmann: Local news can bring communities together Brandyn Hillman leads No. 25 Virginia football in blowout win over FCS Norfolk State Virginia Tech's James Franklin values recruiting in Maryland Virginia Tech football rolls to win over Old Dominion Chilhowie to consider joining Virginia Main Street program Potential Hokie Johnson joins Indiana lawsuit in eligibility quest Virginia Tech football fans enthused about new coach, new season Kennedy Center board votes to close for renovations 'Damn good' Virginia Tech hands VMI its most lopsided loss ever Sacred ground: In his search, Barnette teaches others to care for cemeteries, grave markers Virginia Tech's Franklin: Hokies focus on toppling crown kAmkDEC@?8mtBF6DEC:2? #@F?5FAk^DEC@?8mk^AmkAmp>@?8 E96 >2?J 28C:4F=EFC2=\E96>65 2EEC24E:@?D 2C6 2? :?2F8FC2= tBF6DEC:2? #@F?5FA[ 762EFC:?8 AC6>:6C 6BF:?6 6G6?ED =:<6 2? @A6? 9@CD6 D9@Hj 2 (@C=5 r92>A:@? q=24<D>:E9 4@>A6E:E:@?j 2?5 E96 6=682?E vC66?=66 sC27E w@CD6 w:E49—2 D:I\9@CD6 9:E49 56>@?DEC2E:@? 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