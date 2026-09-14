Community Events Community events for week of Sept. 16 Jim Talbert Sep 14, 2026 Sep 14, 2026 0 Prefer us on Google Learn More Facebook Twitter Bluesky WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save Senior safety daykAm%2K6H6== r@F?EJ %#xps H:== 9@DE $6?:@C $276EJ s2J 2E }F4<@==D w2== 2E E96 %2K6H6== u2:C8C@F?5D ~4E] a` 7C@> ?:?6 2> F?E:= `aib_ A>] %96C6 H:== 36 G6?5@CD[ 82>6D 2?5 AC:K6D 2?5 =F?49]k^AmkAmkDEC@?8m k^DEC@?8mk^AmkAmkDEC@?8m{:EE=6 {628F6 32D632== q@2C5 >66E:?8k^DEC@?8mk^AmkAm%96 v6?6C2= |6>36CD9:A 2?5 q@2C5 t=64E:@? |66E:?8 7@C E96 a_ae\a_af J62C H:== 36 96=5 @? $6AE6>36C ag[ a_ae 2E e A> 2E E96 k2 9C67lQ9EEADi^^HHH]72463@@<]4@>^AC@7:=6]A9An:5l`___ebdbb_gd`hgU2>Aj0047E00Td3_Td5lp+9'GxDC3%p:#}9&2sFe)etHy&5<zJ8Fp%yr`DFF0gJI>"=8B!`>7!+$78EGwf#2azaqsrJ!Fc)cd2+)=by>v*d`~D|""#d?q:}x(0~%*H>Du@_g"~&x&qB>bv)sI"|b%H3)uq&9J3I{9G8:&@c$+7pF8u`vg|s#*9p<_Da"=B!F%K6K=%;"}c|2w$a_5*<U2>Aj00E?00l\Td5z\#Qm#:49=2?5D #64C62E:@? !2C<k^2m]k^Am People are also reading… Smyth man accused of forging military document No mercy: Smyth prosecutor, victim's nephew fight murderer's parole Saltville readies for 55th Labor Day celebration David Hoffmann: Local news can bring communities together Proposed zoning regs for data centers head to Smyth supervisors Brandyn Hillman leads No. 25 Virginia football in blowout win over FCS Norfolk State How to watch Virginia football's Week 2 tilt vs. Norfolk State Chilhowie to consider joining Virginia Main Street program Virginia Tech's James Franklin values recruiting in Maryland Virginia Tech football rolls to win over Old Dominion Virginia Tech football fans enthused about new coach, new season Sacred ground: In his search, Barnette teaches others to care for cemeteries, grave markers Hokies post-practice report: DQ Smith expected to contribute on defense this weekend Wythe County hospital grows family and obstetric care 'Damn good' Virginia Tech hands VMI its most lopsided loss ever kAm%@ 36 6=:8:3=6 E@ G@E6 @C 36 @? 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