Taiwo Badmus, a former standout at the University of Virginia’s College at Wise, has signed a contract with Leyma Basquet Coruna in Spain’s second division.

He spent the previous two seasons with Marin Ence PeixeGalego in the same league and averaged 12.7 points and 5.8 rebounds per game during the 2019-20 campaign.

Badmus played at UVa-Wise from 2016-2018 and scored 1,265 points with the Highland Cavaliers.

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