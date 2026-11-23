For the second consecutive session a standing-room-only crowd filled the Board of Supervisors meeting room. Most of the citizens brought concerns about the possibility that a data center might locate on Town of Marion-owned property near Interstate 81’s Exit 47. Many of the citizens were reiterating their comments to the Marion Town Council on Monday.
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