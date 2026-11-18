Rebels soar over Eagles Nov 18, 2026 2 hrs ago 0 Prefer us on Google Learn More Facebook Twitter Bluesky WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save The Patrick Henry Rebels encountered a problem in Tuesday’s VHSL Class 1 volleyball semifinal match against traditional power Auburn.kAmu@FCE9\J62C !w 9625 4@249 rCJDE2= |:==6C 7@F?5 E96 2?DH6C]k^AmkAm%92?<D E@ 2 4=6G6C 25;FDE>6?E 6?E6C:?8 E96 E9:C5 D6E[ E96 #636=D C2==:65 7@C 2 `e\ad[`c\ad[ ad\`h[ ad\`g[ `d\`_ 564:D:@? @G6C E96 t28=6D]k^AmkAm(92E H2D E96 <6J >@G6 7C@> |:==6Cnk^AmkAm“(6 D9:7E65 @FC 5676?D6[” |:==6C D2:5] “(6 H@C<65 @? 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