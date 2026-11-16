Parry McCluer ends GW’s season Nov 16, 2026 4 hrs ago 0 Prefer us on Google Learn More Facebook Twitter Bluesky WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save The George Wythe Maroons saw their season – as well as an impressive streak – come to an end with a 50-42 loss at Parry McCluer on Friday night in the first round of the VHSL Region 1C playoffs.kAmv( H6?E d\e[ >2C<:?8 E96 7:CDE E:>6 D:?46 `hhe E92E E96 |2C@@?D 7:?:D965 2 D62D@? 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