Upcoming programs at Jessie Peterman Memorial Library Nov 20, 2026 1 hr ago 0 Prefer us on Google Learn More Facebook Twitter Bluesky WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save November 26 – November 27- The Jessie Peterman Memorial Library will be closed on Thursday, November 26th and on Friday, November 27th.kAm}@G6>36C ag\ &<F=6=6 {62C?:?8 2?5 y2>>:?8 2E E96 y6DD:6 !6E6C>2? |6>@C:2= {:3C2CJ @? $2EFC52J[ }@G6>36C agkDFAmE9k^DFAm 2E `_ 2>] w2G6 2 F<F=6=6 82E96C:?8 5FDE 2E 9@>6n }@H’D E96 A6C764E E:>6 E@ DE2CE A=2J:?8P %96 7:CDE 92=7 9@FC H:== 4@G6C E96 32D:4D @C D6CG6 2D 2 C67C6D96C] p7E6C E92E[ 6?;@J 2 368:??6C\7C:6?5=J ;2> D6DD:@? 762EFC:?8 4=2DD:4D 7C@> E96 ’e_D E9C@F89 E@52J’D A@A 72G@C:E6D] u=@J5’D 72G@C:E6 F<F=6=6 :?DECF4E@C[ |:>[ H:== =625 E96 AC@8C2>] }@ 6IA6C:6?46 :D ?646DD2CJ] !=62D6 3C:?8 J@FC @H? :?DECF>6?E :7 J@F 92G6 @?6] p =:>:E65 ?F>36C @7 F<F=6=6D H:== 36 2G2:=23=6 E@ 3@CC@H] p86D `b 2?5 FA 2C6 H6=4@>6]k^Am People are also reading… A matter of time: HEART air transport celebrates new location Cadaver dog helps search Smyth County site Bowl projections for Virginia Tech after second College Football Playoff ranking Smyth school board to research consolidating smaller population schools Public safety: Chilhowie, Marion ask county to restore EMS funding Hungry Mother to host Santa's Elves Bash as fundraiser JMU extends Matt Roan's contract through 2031, promotes AD to vice president Veterans Day, flag retirement ceremonies coming up in Chilhowie, Marion Kickoff time set for Commonwealth Clash between Virginia football and Virginia Tech New Smyth theatre company to put on Christmas production at Lincoln Theatre Smyth voters convey their priorities Gift of a Guitar: FG4K provides free guitars to Wytheville Minnick School Elf Help: Santa's Elves begin work to care for Smyth's children On-loan propane bus, adjustments help Smyth school system lower diesel use kAm}@G6>36C b_\ uC:6?5D9:A r27é H:E9 }#' p86?4J @? p8:?8 2E E96 y6DD:6 !6E6C>2? |6>@C:2= {:3C2CJ @? |@?52J[ }@G6>36C b_E9 2E h 2>] pC6 J@F =@@<:?8 7@C 2 4@>>F?:EJ @FE:?8 E@ D92C6 2 >62=[ 6?;@J E96 4@>A2?J @7 @E96CD 2?5 92G6 7F?n %96 uC:6?5D9:A r27é AC@G:56D 2? @AA@CEF?:EJ 7@C BF2=:7J:?8 D6?:@CD e_ @C @=56C E@ D@4:2=:K6 H:E9 7C:6?5D 2?5 ?6:893@CD[ 6?;@J 2 ?FEC:E:@FD >62=[ 2?5 6?8286 :? 6?C:49>6?E 24E:G:E:6D[ 2?5 962=E9J >@G6>6?E] k^AmkAmk6>mY#68:DEC2E:@? :D C6BF:C65] !=62D6 4@?E24E E96 }#' p86?4J @? p8:?8 2E dc_\hg_\ffa_ E@ C68:DE6C @C =62C? >@C6] k^6>mk^Am kAm}@G6>36C b_\ |65:E2E:@? 2E E96 y6DD:6 !6E6C>2? |6>@C:2= {:3C2CJ @? |@?52J[ }@G6>36C b_kDFAmE9k^DFAm 2E c A>] p== 2C6 H6=4@>6[ H96E96C J@F 2C6 ?6H E@ D:EE:?8 >65:E2E:@? @C 92G6 6IA6C:6?46 2?5 H@F=5 =:<6 E@ AC24E:46 :? 4@>>F?:EJ] (6’== 368:? 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