With below-freezing nights already taking place, two organizations are working to address the needs of people who are unhoused in Smyth County. Both are appealing to the community for their help and support.
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