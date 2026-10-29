Centerpiece Top Story Citizen files court complaint trying to upend Smyth's data center zoning regulations SPorter Oct 29, 2026 2 hrs ago 0 Charles Wassum addressed the Smyth County Planning Commission last week. SPorter Prefer us on Google Learn More Facebook Twitter Bluesky WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save SPorter A Marion citizen has filed a complaint in Smyth County Circuit Court, asking the court to order the Board of Supervisors to repeal the portion of its Zoning Ordinance that regulates data centers.kAmr92C=6D (2DDF> xxx 7:=65 E96 4@>A=2:?E @? ~4E] `b] %96 q@2C5 @7 $FA6CG:D@CD 92D a` 52JD E@ 7:=6 2 C6DA@?D6]k^AmkAm(2DDF> 2=D@ 255C6DD65 E96 !=2??:?8 r@>>:DD:@? 23@FE E96 24E:@? =2DE %9FCD52J ?:89E 5FC:?8 E96:C r:E:K6?D %:>6] %96C6[ (2DDF> D2:5 E92E E96 4@F?EJ’D r@>AC696?D:G6 !=2? 2?5 E96 52E2 46?E6C K@?:?8 C68F=2E:@? 5@?’E 2=:8?] w6 D2:5 E96 AC:>2CJ AFCA@D6 @7 9:D 4@>A=2:?E :D E@ 86E E96> 2=:8?65]k^Am kAmt2C=:6C 5FC:?8 E96 q@2C5 @7 $FA6CG:D@CD’ r:E:K6?D %:>6[ (2DDF>[ H9@ C68F=2C=J 2EE6?5D 4@F?EJ 2?5 %@H? @7 |2C:@? >66E:?8D[ BF@E65 2 A2DD286 7C@> E96 q:3=6’D }6H %6DE2>6?E :? 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