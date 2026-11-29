Christy Landers Tallamy made promises to her mother, her daughter, and herself when she began the research and writing of The Ruth Trilogy. With the third book now birthed, Tallamy is returning to Marion to acknowledge that those promises have been kept and to celebrate the series and final book, What Was Done to Me, with readers.
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