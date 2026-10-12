A Wednesday evening candidates’ forum brought out some of those seeking a seat on one of Smyth County’s three town councils.
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