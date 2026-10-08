With few exceptions, the budget ax appears ready to fall on every nonprofit, every organization, and every department that receives funding from the Smyth County Board of Supervisors.
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