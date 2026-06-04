Upcoming programs at Jessie Peterman Memorial Library Jun 4, 2026 1 hr ago 0 Prefer us on Google Learn More Facebook Twitter Bluesky WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save Unearth a Story: Summer Reading Program for all ages starts at the Jessie Peterman Memorial Library on June 1st. Sign up in Beanstack. https://mfrl.beanstack.org/kAmkDEC@?8myF?6 ``\ $4C233=6 2E E96 y6DD:6 !6E6C>2? |6>@C:2= {:3C2CJ @? %9FCD52J[ yF?6 ``E9 2E `ib_ A>]k^DEC@?8m t?;@J 2 492==6?8:?8 2?5 7F? 82>6 @7 $4C233=6 H:E9 @E96C H@C5 6?E9FD:2DEDPk^AmkAmkDEC@?8myF?6 ``\ %2=<:?8 p3@FE q@@<D !=2??:?8 $6DD:@? 2E E96 y6DD:6 !6E6C>2? |6>@C:2= {:3C2CJ @? %9FCD52J[ yF?6 ``E9 2E a A>]k^DEC@?8m tG6CJ >@?E9 7C@> $6AE6>36C E@ |2J 2 DA64:2= 8C@FA >66ED E@ E2=< 23@FE 3@@<D] $@F?5D =:<6 J@FC @C5:?2CJ 3@@< 4=F3 5@6D?’E :En (6==[ E9:D @?6 :D 5:776C6?E]k^Am People are also reading… Crash leads Chilhowie mayor to greater love for God, family, community, Update: Police ID victims, driver in deadly I-95 bus crash Smyth's top prosecutor launches Junior Commonwealth's Attorney Program Norfolk Southern grants gold designation to Pathway Park Smyth jury decides animal cruelty case Stitch & Style: Marion Senior High group develops student-based enterprise Pathway Park achieves gold status with Norfolk Southern Suspect in Virginia deputy's shooting death arrested in North Carolina Carroll County sheriff's deputy shot and killed; manhunt for suspect underway Virginians are 'buying the living daylights' out of AR-15s and other soon-to-be illegal guns Luke Braham, West Virginia’s top-rated 2027 player, commits to Virginia Tech New details emerge from 911 call in Kyle Busch death in North Carolina Seven dead in seven crashes on Virginia roads over 2026 Memorial Day holiday Four-star offensive lineman pledges to Virginia Tech Kyle Busch death certificate reveals new details on driver's cause of death kAm%2=<:?8 p3@FE q@@<D[ E96 >@?E9=J 3@@< 4=F3 7@C E96 y6DD:6 !6E6C>2? |6>@C:2= {:3C2CJ[ :D?’E =:<6 @E96C 3@@< 4=F3D] tG6CJ J62C E96 8C@FA >66ED :? yF?6 E@ 564:56 H92E 3@@<D E96 8C@FA D9@F=5 C625 7@C E96 ?6IE D6G6C2= >@?E9D] xE’D 2 H:=5 E:>6P }@ @?6 <?@HD H92E E:E=6D H:== 36 DF886DE65] k^AmkAmkDEC@?8myF?6 `a\ %96 %2C2?EF=2 {25J 2E E96 y6DD:6 !6E6C>2? |6>@C:2= {:3C2CJ @? uC:52J[ yF?6 `akDFAmE9k^DFAm 2E `` 2>]k^DEC@?8m #@3:? $?J56C G:D:ED H:E9 96C DBF25 @7 E2C2?EF=2D E@ 65F42E6 2?5 6?E6CE2:?] y@:? FD 7@C E9:D 2==\286D AC@8C2> E@ =62C? 23@FE 6249 E2C2?EF=2’D A6CD@?2=:EJ 2?5 A9JD:42= 2EEC:3FE6D[ 2D H6== 2D E96 42C6 E92E 8@6D :?E@ <66A:?8 E96> 92AAJ 2?5 962=E9J]k^Am kAmkDEC@?8myF?6 `a\ !@<é>@? r=F3 2E E96 y6DD:6 !6E6C>2? |6>@C:2= {:3C2CJ @? uC:52J[ yF?6 `akDFAmE9k^DFAm 2E bib_A>]k^DEC@?8m r2==:?8 2== !@<é>@? 72?DP |66E FA H:E9 @E96C 72?D E96 a?5 uC:52J @7 E96 >@?E9 E@ EC256[ =62C? E@ 32EE=6[ 62C? AC:K6D[ 2?5 5:D4FDD 2== E9:?8D !@<é>@?] p== 286D 2C6 H6=4@>6]k^Am kAmkDEC@?8myF?6 `b\ %ts s6>@4C24Ji u@F?5:?8 u2E96CD 2E E96 y6DD:6 !6E6C>2? |6>@C:2= {:3C2CJ @? $2EFC52J[ yF?6 `bE9]k^DEC@?8m (6’C6 ;@:?:?8 =:3C2C:6D 24C@DD E96 4@F?ECJ E@ =:G6DEC62> %ts s6>@4C24J !9:=256=A9:2i u@F?5:?8 uFEFC6D[ 2 A@H6C7F= 52J @7 :562D 56D:8?65 E@ :?7@C> 2?5 :?DA:C6] (2E49 `dZ @C:8:?2= %ts %2=<D H:E9 FD H:E9 h_\>:?FE6 D6DD:@?D 2E ``i__ p|[ ai__ !|[ 2?5 ci__ !|] $E2J 7@C C67=64E:@? 2?5 5:D4FDD:@?] q6 A2CE @7 E96 4@?G6CD2E:@?] uC66 2?5 @A6? E@ E96 AF3=:4P u:?5 2 >@C6 56E2:=65 k2 9C67lQ9EEADi^^HHH]G:D:EA9:==J]4@>^E9:?8D\E@\5@^6G6?ED^E65\56>@4C24J\A9:=256=A9:2\7@F?5:?8\7FEFC6D^Qm=:DE @7 E96 DA62<6CD @?=:?6k^2m 2E k2 9C67lQ9EEADi^^8@]>7C=]@C8^E65E2=<Qm9EEADi^^8@]>7C=]@C8^E65E2=<k^2m]k^Am kAmkDEC@?8myF?6 `d\ |65:E2E:@? 2E E96 y6DD:6 !6E6C>2? |6>@C:2= {:3C2CJ @? |@?52J[ yF?6 `dkDFAmE9k^DFAm 2E c A>]k^DEC@?8m (6=4@>6 E@ 2==i A6@A=6 H9@ 92G6 ?6G6C EC:65 D:EE:?8 >65:E2E:@? 2?5 A6@A=6 H9@ 92G6 D@>6 6IA6C:6?46 :? >65:E2E:?8 2?5 H@F=5 =:<6 E@ D92C6 E96 6IA6C:6?46 2?5 DA246 H:E9 @E96CD] p7E6C 2 A6C:@5 @7 D2J:?8 Q96==@DQ 2?5 86EE:?8 D6EE=65[ H6V== DE2CE 2 EH6?EJ\>:?FE6 A6C:@5 @7 D62E65 D:=6?46] p7E6C E92E[ 6G6CJ@?6 :D 7C66 E@ D@4:2=:K6 2?5 D92C6 :7 E96J H:D9] r92:CD 2C6 2G2:=23=6 7@C 7@=<D H9@ 2C6?VE 4@>7@CE23=6 D:EE:?8 @? E96 7=@@C[ 3FE J@FVC6 H6=4@>6 E@ 3C:?8 2 J@82 >2E 2?5^@C 4FD9:@?] k^Am kAmkDEC@?8myF?6 `e\ %62 #6I !2CEJ 2E E96 y6DD:6 !6E6C>2? |6>@C:2= {:3C2CJ @? %F6D52J[ yF?6 `ekDFAmE9k^DFAm 2E b A>]k^DEC@?8m y@:? FD 7@C 2 E62\C:7:4 E:>6 H:E9 2 DE@CJ[ D?24<D[ 2?5 5:?@D2FC 7F?P #64@>>6?565 7@C 286D f 2?5 F?56C] r9:=5C6? 2C6 6?4@FC2865 E@ 5C6DD :? E96:C 72?4:6DE E62 A2CEJ 2EE:C6[ @C 5C6DD FA =:<6 E96:C 72G@C:E6 5:?@D2FC]k^Am kAmkDEC@?8myF?6 `f p== p86D $E@CJE:>6 2E E96 y6DD:6 !6E6C>2? |6>@C:2= {:3C2CJ @? (65?6D52J[ yF?6`fE9 2E `_ib_ 2>]k^DEC@?8m $92C6 DE@C:6D[ C9J>6D[ >FD:4[ 2?5 >@G6>6?E[ 2?5 2 4C27E 2D 2 72>:=J] s6G6=@A 62C=J =:E6C24J D<:==D 2?5 6?4@FC286 2 =@G6 @7 C625:?8]k^AmkAmkDEC@?8myF?6 `f\\ q:8 2?5 {:EE=6 $@4:2= r=F3 2E E96 y6DD:6 !6E6C>2? |6>@C:2= {:3C2CJ @? (65?6D52J[ yF?6 acE9 2E ``i`d 2>]k^DEC@?8m w2?8 @FE 2?5 D@4:2=:K6 27E6C @FC C68F=2C DE@CJ E:>6 H:E9 @E96C 42C68:G6CD 2?5 E96 =:EE=6 @?6D :? E96:C 42C6] (6V== AFE @FE E@JD 7@C E96 E@ED 2=E9@F89 25F=ED 2C6 H6=4@>6 E@ A=2J E@@Pk^Am kAmkDEC@?8myF?6 `g\ $4C233=6 2E E96 y6DD:6 !6E6C>2? |6>@C:2= {:3C2CJ @? %9FCD52J[ yF?6 `gE9 2E `ib_ A>]k^DEC@?8m t?;@J 2 492==6?8:?8 2?5 7F? 82>6 @7 $4C233=6 H:E9 @E96C H@C5 6?E9FD:2DEDPk^AmkAmkDEC@?8myF?6 `g\ pFE9@C %2=<i %C:764E2P %9C66 3J !92?:2 {66 2E E96 y6DD:6 !6E6C>2? |6>@C:2= {:3C2CJ @? %9FCD52J[ yF?6 `gE9 2E d A>]k^DEC@?8m !=62D6 ;@:? FD 7@C 2? 2FE9@C E2=< H:E9 =@42= 2FE9@C[ !92?:2 {66[ H9@ J@F >2J <?@H 3J 2?@E96C ?2>6] $96 :D 2 7@C>6C 8@G6C?>6?E >2?286C[ 2 s:G:D:@? w625 7@C |@?E8@>6CJ r@F?EJ[ 2?5 2 =:76=@?8 HC:E6C] $96V== 36 D92C:?8 96C 6IA6C:6?46D @7 2 =:76E:>6 @7 HC:E:?8] w6C =2E6DE 3@@< :D k6>m$<J72==i 2? pAA2=249:2? v9@DE $E@CJ] k^6>mk^Am kAmkDEC@?8myF?6 `h\ %96 y6DD:6 !6E6C>2? |6>@C:2= {:3C2CJ H:== 36 4=@D65 @? uC:52J[ yF?6 `hkDFAmE9k^DFAm]k^DEC@?8mk^Am 0 Comments Be the first to know Get local news delivered to your inbox! Sign up! * I understand and agree that registration on or use of this site constitutes agreement to its user agreement and privacy policy. Related to this story Most Popular Crash leads Chilhowie mayor to greater love for God, family, community, Friday will mark seven months since a vehicle crash changed Gary Heninger’s life. The longtime mayor of Chilhowie says his recovery is still d… Update: Police ID victims, driver in deadly I-95 bus crash Four of those who died were in an Acura that caught on fire. The occupants included a 45-year-old man, a 44-year-old woman, a 13-year-old girl… Smyth's top prosecutor launches Junior Commonwealth's Attorney Program For five days this July, 20 Smyth County students will get an opportunity to realize their potential, learn about the criminal justice system … Norfolk Southern grants gold designation to Pathway Park Norfolk Southern is helping make Pathway Park as attractive as possible to developers. Smyth jury decides animal cruelty case Everyone in the courtroom agreed that the death of Delilah, an outdoor black cat, was a tragedy. The disagreement centered on whether the mann…