Maroons wallop Pioneers Sep 7, 2026 Sep 7, 2026 0 1 of 4 George Wythe’s Cade Bralley carries the ball in this file photo. File photo George Wythe’s Isaac Smith Emily Ball, Bristol Herald Courier Holston’s Desmond Mickens stretches out to tackle Rural Retreat’s Jake Rollyson in this photo from the 2025 season. Emily Ball Rural Retreat quarterback Brody Allen looks to make a pass in a game during the 2025 season. Emily Ball Prefer us on Google Learn More Facebook Twitter Bluesky WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save FootballkAmkDEC@?8m k^DEC@?8mk^AmkAmkDEC@?8m|2C@@?D H2==@A !:@?66CDk^DEC@?8mk^AmkAmr256 qC2==6J CFD965 7@C EH@ E@F495@H?D 2?5 2=D@ C6EFC?65 2 AF?E 7@C 2 D4@C6 2D v6@C86 (JE96 C@4<65 |@F?E2:? t>A:C6 s:DEC:4E C:G2= u@CE r9:DH6== eb\f]k^AmkAmxD224 $>:E9 E9C6H @?=J EH@ A2DD6D 7@C v6@C8 (JE96 2?5 3@E9 C6DF=E65 :? 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