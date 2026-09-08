Upcoming programs at Jessie Peterman Memorial Library Sep 8, 2026 9 hrs ago 0 Prefer us on Google Learn More Facebook Twitter Bluesky WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save kAmkDEC@?8m$6AE6>36C – E96 s@==J q:?8@ r92==6?86 –k^DEC@?8m #625 2?5 4@>A=6E6 24E:G:E:6D :? q62?DE24< E@ 86E q:?8@P t2C? E:4<6ED 2=@?8 E96 H2J 2?5 6IEC2 E:4<6ED 7@C q:?8@ 2?5 3=24<@FE q:?8@P t?E6C J@FC E:4<6ED 3J >:5?:89E @? $6AE6>36C b_ E@ H:? 6:E96C 2 s@==J !2CE@? #tps A@DE6C[ E96 k6>m$@?8E6==6Ck^6>m 3@@< 3J s@==J !2CE@?[ @C 2 5@?2E:@? :? J@FC ?2>6 W@C :? E96 ?2>6 @7 J@FC 49@:46X E@ E96 x>28:?2E:@? {:3C2CJ] s@H?=@25 E96 q62?DE24< 2AA @C D:8? 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James Franklin delivers in debut as Virginia Tech routs VMI kAmkDEC@?8m$6AE6>36C `_\%2=<:?8 p3@FE q@@<D 2E E96 y6DD:6 !6E6C>2? |6>@C:2= {:3C2CJ @? %9FCD52J[ $6AE6>36C `_E9 2E a A>]k^DEC@?8m %9:D >@?E9VD 3@@< :D k6>m%96 $E@?6 s:2C:6Dk^6>m 3J r2C@= $9:6=5D] ~?6 @7 E96 >@DE DF446DD7F= 2?5 244=2:>65 ?@G6=D @7 @FC E:>6[ E9:D 7:4E:@?2=:K65 2FE@3:@8C2A9J @7 s2:DJ v@@5H:== u=6EE :D 2 DF3E=6 3FE 27764E:?8 A@CEC2:E @7 2? 6G6CJH@>2? C67=64E:?8 @? 2? F?4@?G6?E:@?2= =:76] (92E EC2?D7@C>D E9:D D66>:?8=J @C5:?2CJ E2=6 :D E96 C:49?6DD @7 s2:DJVD G:G:5=J 56D4C:365 :??6C =:76\\7C@> 96C 62C=:6DE >6>@C:6D @7 96C 25@AE:G6 >@E96C E@ 96C 2H2C6?6DD @7 :>A6?5:?8 562E9]k^AmkAmkDEC@?8m$6AE6>36C ``\ !@<é>@? 2E E96 y6DD:6 !6E6C>2? |6>@C:2= {:3C2CJ @? uC:52J[ $6AE6>36C ``kDFAmE9k^DFAm 2E bib_ A>]k^DEC@?8m r2==:?8 2== !@<é>@? 72?DP |66E FA H:E9 @E96C 72?D E96 a?5 uC:52J @7 E96 >@?E9 E@ EC256[ =62C? E@ 32EE=6[ 62C? 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