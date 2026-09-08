Smyth schools best state averages on SOLs SPorter Sep 8, 2026 9 hrs ago 0 Prefer us on Google Learn More Facebook Twitter Bluesky WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save As a school division, Smyth County Public Schools performed above the state average across the board on recently released Standards of Learning (SOL) tests.kAmsC] qC25 w282[ DFA6C:?E6?56?E[ ?@E65 E92E $>JE9 r@F?EJ :D ?@H C2?<65 b`kDFAmDEk^DFAm @FE @7 E96 DE2E6’D `b` 5:G:D:@?D] %96 D49@@= DJDE6> 4=:>365 E@ E92E C2?<:?8 7C@> bbkDFAmC5k^DFAm]k^AmkAmx? 2?@E96C H:?[ 96 ?@E65 E92E ~2< !@:?E t=6>6?E2CJ $49@@= :>AC@G65 :ED C2?<:?8 >@C6 E92? 2?J @E96C D49@@= 4@>A2C65 E@ @E96C D49@@=D :? 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