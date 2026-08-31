G-Men upend Beavers Aug 31, 2026 23 hrs ago 0 The Tazewell Varsity volleyball team opened the season by beating Bluefield in three sets. Jim Talbert Prefer us on Google Learn More Facebook Twitter Bluesky WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save FootballkAmkDEC@?8m k^DEC@?8mk^AmkAmkDEC@?8mv\|6? FA6?5 q62G6CDk^DEC@?8mk^AmkAmv2CC6EE !2=>6C’D ba\J2C5 E@F495@H? CF? 2?5 {F42D }2D9’D 6?DF:?8 6IEC2 A@:?E <:4< H:E9 fib_ C6>2:?:?8 AFE vC292> 29625 E@ DE2J 2D E96 v\|6? @FE=2DE65 q=F67:6=5 7@C 2 H:? :? E96 `__E9 >66E:?8 @? E96 8C:5:C@? 36EH66? E96 C:G2=D]k^AmkAmvC292> H2=<65 2H2J H:E9 2 c_\bb G:4E@CJk^Am kAmvC292> EC2:=65 a_\f =2E6 :? 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