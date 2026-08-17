Marion’s Lincoln Theatre is facing challenges that could impact its viability. Those challenges include facility needs, revenue loss, and economic conditions that are impacting ticket sales.
kAmr:E:?8 D@>6 @7 E9@D6 :DDF6D[ 2 C646?E ?6HD C6=62D6 6?4@FC28:?8 A6@A=6 E@ E2<6 A2CE :? 2? FA4@>:?8 7F?5C2:D6C D2:5[ E96J “E9C62E6? %96 {:?4@=?’D 4@?E:?F65 AC@8C2>>:?8 2?5 E96 G6CJ 6I:DE6?46 @7 E96 @C82?:K2E:@? :ED6=7]”k^Am
kAmq@3 (2E<:?D[ E96 {:?4@=?’D 6I64FE:G6 5:C64E@C[ 6IA@F?565 @? E92E DE2E6>6?E[ D2J:?8[ “~G6C E96 A2DE J62C[ H6 92G6 72465 D:8?:7:42?E DECF4EFC2= 2?5 7:?2?4:2= 492==6?86D E92E 92G6 5:C64E=J :>A24E65 @FC 23:=:EJ E@ @A6C2E6 2?5 AC6D6?E AC@8C2>>:?8 2E E96 =6G6= @FC 4@>>F?:EJ 56D6CG6D]”k^Am
People are also reading…
- Marion Police identify suspect in Friday pursuit, search
- 94-year-old woman's death at Va. assisted living facility ruled a homicide
- Smyth teacher represents region as Virginia Lottery awards public schools proceeds
- Chasing greatness: Hunter Trivette believes that's making connections with students
- Upgraded crosswalks at Chilhowie schools expected to enhance student, citizen safety
- Marion pediatrician, state Health Department express support for vaccines
- A dozen years after closure, construction begins on McMullin Bridge's replacement
- Appalachian Center for Hope sees opening treatment center as just the first step
- Chilhowie explores adding vehicle charging station
- Marion's Lincoln Theatre appeals to community for support
- Hayden Panettiere, best known for her roles in 'Heroes' and 'Nashville', dies at 36
- Will winter be snowy, stormy or mild? Farmers' Almanac forecast by region
- Chilhowie food pantry receives grant that allows the nonprofit 'to dream'
- Sacred mission: Project Crossroads honors service of Howe, Becker
- SWVA's newest in-patient addiction treatment center receives license, readies to open
kAmkDEC@?8m%96 }665Dk^DEC@?8mk^Am
kAm(2E<:?D D2:5 @?6 @7 E96 E962EC6’D >@DE AC6DD:?8 :DDF6D :D :ED C@@7’D 4@?5:E:@?]k^Am
kAmw6 6IA=2:?65 E92E 5FC:?8 u63CF2CJ’D :46 DE@C>[ “E96 C@@7 3682? =62<:?8 2?5 DF3D6BF6?E C2:?72== C6DF=E65 :? 7=@@5:?8 :? E96 2EE:4 E92E 8C25F2==J >:8C2E65 :?E@ E96 D:56\DE286 2C62]”k^Am
kAmx?DFC2?46 4@G6C65 2 A@CE:@? @7 E96 ?646DD2CJ C6A2:CD[ 96 D2:5] “w@H6G6C[” (2E<:?D D2:5[ “2AAC@I:>2E6=J e_T @7 E96 C@@7 DE:== C6BF:C6D C6A2:C]”k^Am
kAm%96 E962EC6 :D 2H2:E:?8 255:E:@?2= BF@E6D E@ 56E6C>:?6 E96 7F== D4@A6 @7 E96 ?665[ :ED 4@DE[ 2?5 “56G6=@A 2 C62=:DE:4 A=2? 7@C D64FC:?8 E96 ?646DD2CJ 7F?5:?8[” 96 D2:5]k^Am
kAmpE E9:D A@:?E[ (2E<:?D 6DE:>2E6D E92E “4@>A=6E6 C6A2:CD H:== 6I4665 S`d_[___ E@ 6?DFC6 E96 E962EC6 :D AC@E64E65]”k^Am
kAmq6J@?5 E96 C@@7[ (2E<:?D D2:5[ E96 w'pr DJDE6> AC6D6?ED 2?@E96C D:8?:7:42?E 492==6?86]k^Am
kAm“p== 7:G6 F?:ED 92G6 6I466565 E96:C 6IA64E65 D6CG:46 =:76[ 2?5 :?DFC2?46 H:== ?@E 4@G6C :DDF6D C6DF=E:?8 7C@> wFCC:42?6 w6=6?6 @C E96 u63CF2CJ :46 DE@C>] pD 2 C6DF=E[ EH@ @7 @FC 7:G6 w'pr F?:ED 2C6 4FCC6?E=J @FE @7 D6CG:46[ H9:=6 E96 C6>2:?:?8 F?:ED 2C6 @A6C2E:?8 36J@?5 E96:C ?@C>2= 42A24:EJ]”k^Am
kAm%9:D D:EF2E:@? 92D 925 2 EH@7@=5 :>A24E]k^Am
kAmp44@C5:?8 E@ (2E<:?D[ “%9:D 92D ?@E @?=J 4C62E65 4@?46C?D 23@FE E96 E962EC6’D 23:=:EJ E@ >2:?E2:? 2 D276 2?5 4@>7@CE23=6 6?G:C@?>6?E 7@C A2EC@?D 2?5 A6C7@C>6CD 3FE 92D 2=D@ DF3DE2?E:2==J :?4C62D65 @FC 6?6C8J 4@DED]”k^Am
kAmuFCE96C 4@>A=:42E:?8 E96 D:EF2E:@? :D E92E E96 “G6?F6VD =:89E:?8 :D 368:??:?8 E@ D9@H D:8?D @7 28:?8 2?5 H62C]”k^Am
kAm(2E<:?D AC2:D65 $92=J u2C>6C[ E96 E962EC6’D “D<:==65 {:89E:?8 s:C64E@C[ H9@ 42? 4@CC64E 2?5 C6A2:C D@>6 @7 E96D6 4@?46C?D]”k^Am
kAms6DA:E6 96C C6A2:CD[ 96 D2:5 E92E E96 H:C:?8 2?5 =:89E 3@2C5 2C6 >@C6 E92? a_ J62CD @=5 2?5 2C6 42FD:?8 7=:4<6C:?8 2?5 92G6 D9@CED] (2E<:?D :D D66<:?8 BF@E6D “E@ 56E6C>:?6 2 DEC2E68:4 A=2? 7@C C6A=246>6?E]”k^Am
kAmkDEC@?8muF?5:?8 {@DD6Dk^DEC@?8mk^Am
kAm&?56C E96 4FCC6?E 7656C2= 25>:?:DEC2E:@?[ ?2E:@?2= 7F?5:?8 E@ 2CED 2?5 9F>2?:E:6D AC@8C2>D 92G6 366? 4FE D92CA=J] %9@D6 @C82?:K2E:@?D 4@?EC:3FE6 E@ DE2E6 AC@8C2>D[ H9:49 7F?5 =@42= AC@8C2>D 2?5 G6?F6D]k^Am
kAmu@C E96 {:?4@=?[ (2E<:?D D2:5[ “…(6 2C6 6IA6C:6?4:?8 2 C65F4E:@? :? AF3=:4 7F?5:?8 2?5 :?4C62D65 5:77:4F=EJ 2446DD:?8 EC25:E:@?2= 8C2?E @AA@CEF?:E:6D]”k^Am
kAmpD 2? 6I2>A=6[ =2DE J62C %96 {:?4@=? C646:G65 Sa_[___ 7C@> E96 ':C8:?:2 r@>>:DD:@? 7@C E96 pCED] %9:D J62C[ E96 2==@42E:@? H2D 4FE E@ S`_[___]k^Am
kAm“%9:D C65F4E:@? 2=@?6 C6AC6D6?ED 2AAC@I:>2E6=J EH@ E@ 7@FC 76H6C AC@8C2>>65 6G6?ED E92E H6 42? @776C 2E E96 E962EC6[” (2E<:?D D2:5]k^Am
kAm(:E9 E96 E962EC6’D D4@A6 2?5 ?2EFC6 @7 :ED @A6C2E:@?D[ 96 D2:5[ “(6 92G6 2=D@ 7@F?5 @FCD6=G6D :?6=:8:3=6 7@C pAA2=249:2? #68:@?2= r@>>:DD:@? 8C2?E @AA@CEF?:E:6D 3642FD6 @7 E96 D4@A6 2?5 ?2EFC6 @7 @FC @A6C2E:@?D]”k^Am
kAm“… uF?5:?8 @AA@CEF?:E:6D 2C6 364@>:?8 :?4C62D:?8=J =:>:E65[” (2E<:?D D2:5]k^Am
kAmkDEC@?8mpEE6?52?46k^DEC@?8mk^Am
kAm“%96D6 492==6?86D[” (2E<:?D D2:5[ “2C6 @44FCC:?8 H:E9:? 2 3C@256C 64@?@>:4 6?G:C@?>6?E E92E :D 27764E:?8 2CED @C82?:K2E:@?D 2?5 G6?F6D E9C@F89@FE E96 C68:@?] q2D65 @? 4@?G6CD2E:@?D 2?5 C6D62C49 H:E9 @E96C 2C62 G6?F6D[ E:4<6E D2=6D 92G6 564=:?65 4@>A2C65 H:E9 AC6G:@FD J62CD] %96 3C@256C 564=:?6 :? 64@?@>:4 24E:G:EJ[ 4@FA=65 H:E9 C65F465 E@FC:D> :? @FC 2C62[ 92D >256 :E :?4C62D:?8=J 5:77:4F=E 7@C 4@>>F?:EJ\32D65 @C82?:K2E:@?D DF49 2D @FCD E@ 86?6C2E6 E96 62C?65 C6G6?F6 ?646DD2CJ E@ DFDE2:? @A6C2E:@?D]”k^Am
kAm%96D6 492==6?86D 2C6 4@>A@F?565 :?7=2E:@?]k^Am
kAm%96 {:?4@=?’D 6IA6C:6?46 :D?’E :D@=2E65]k^Am
kAm#6=62D65 =2DE J62C[ 2 }2E:@?2= x?56A6?56?E '6?F6 pDD@4:2E:@? DEF5J 7@F?5 E92E 56DA:E6 36:?8 64@?@>:4 5C:G6CD 7@C E96:C 4@>>F?:E:6D >@C6 E92? eeT @7 :?56A6?56?E E962EC6D :? ':C8:?:2 H6C6 ?@E AC@7:E23=6 :? a_ac[ “F?56CD4@C:?8 E96 FC86?E ?665 7@C D@=FE:@?D E@ 6?DFC6 E96:C DFCG:G2= 2?5 DFDE2:?23:=:EJ]”k^Am
kAmkDEC@?8m$66<:?8 $@=FE:@?Dk^DEC@?8mk^Am
kAm(2E<:?D :D AFD9:?8 7@CH2C5]k^Am
kAm“(6 2C6 9@A67F= E92E[ E9C@F89 DEC2E68:4 7F?5C2:D:?8[ DEC@?86C A2CE?6CD9:AD[ 2?5 :?4C62D65 >2C<6E:?8 2?5 4@>>F?:EJ 6?8286>6?E[ H6 42? @G6C4@>6 E96D6 492==6?86D 2?5 A@D:E:@? E96 E962EC6 7@C =@?8\E6C> DF446DD] (6 H6=4@>6 E96 @AA@CEF?:EJ E@ 5:D4FDD @FC ?665D 2?5 6IA=@C6 9@H 2? :?G6DE>6?E :? E96 E962EC6 42? 4C62E6 =2DE:?8 G2=F6 7@C @FC 4@>>F?:EJ[” 96 D2:5]k^Am
kAm%96 E962EC6[ (2E<:?D D2:5[ :D “24E:G6=J AFCDF:?8 2=E6C?2E:G6 D@FC46D @7 DFAA@CE” 2?5 :D “H@C<:?8 E@ 6DE23=:D9 4@CA@C2E6 A2CE?6CD9:AD H:E9 =@42= 3FD:?6DD6D E@ DA@?D@C A6C7@C>2?46D…]”k^Am
kAm%96 {:?4@=?[ 96 D2:5[ :D 6IA=@C:?8 7F?5:?8 @AA@CEF?:E:6D E9C@F89 E96 %@3244@ #68:@? #6G:E2=:K2E:@? r@>>:DD:@?]k^Am
kAm#:89E ?@H[ (2E<:?D D2:5 E96 E962EC6 :D DEC:G:?8 E@ 36 “6IEC6>6=J DEC2E68:4 H:E9 @FC AC@8C2>>:?8 3J D66<:?8 =@H\4@DE A6C7@C>2?46D[ 82E6\DA=:E 2CC2?86>6?ED[ 2?5 @E96C A2CE?6CD9:AD E92E 2==@H FD E@ 4@?E:?F6 D6CG:?8 E96 4@>>F?:EJ H9:=6 4@?EC@==:?8 6IA6?D6D 2?5 :>AC@G:?8 @FC @A6C2E:?8 >2C8:?D]”k^Am
kAm“s6DA:E6 E96D6 492==6?86D[” (2E<:?D D2:5[ “H6 C6>2:? 4@>>:EE65 E@ E96 E962EC6 2?5 E@ :ED C@=6 2D 2? :>A@CE2?E 4F=EFC2= 2?5 64@?@>:4 2DD6E 7@C @FC 4@F?EJ 2?5 5@H?E@H? 4@>>F?:EJ] (6 2C6 24E:G6=J AFCDF:?8 6G6CJ 2G2:=23=6 2G6?F6 E@ DEC6?8E96? @FC 7:?2?4:2= A@D:E:@?[ 255C6DD @FC 4C:E:42= 42A:E2= ?665D[ 6IA2?5 @FC AC@8C2>>:?8[ 2?5 3F:=5 2 >@C6 DFDE2:?23=6 7FEFC6]”k^Am
kAmw6 4@?E:?F65[ “(:E9 >62?:?87F= :?G6DE>6?E 2?5 DFAA@CE 7C@> 4@>>F?:EJ A2CE?6CD[ 3FD:?6DD6D[ 7@F?52E:@?D[ 2?5 @E96C 7F?5:?8 @C82?:K2E:@?D[ H6 36=:6G6 E96 E962EC6 42? @?46 282:? 364@>6 2 E9C:G:?8 4@C?6CDE@?6 @7 @FC 5@H?E@H? — 3C:?8:?8 A6@A=6 :?E@ E96 4@>>F?:EJ[ DFAA@CE:?8 =@42= 3FD:?6DD6D[ AC@G:5:?8 2446DD:3=6 4F=EFC2= 6IA6C:6?46D[ 2?5 4@?EC:3FE:?8 E@ E96 64@?@>:4 G:E2=:EJ @7 E96 C68:@?]”k^Am
kAmkDEC@?8mr@>>F?:EJ $FAA@CEk^DEC@?8mk^Am
kAm~?6 H2J E@ 96=A :D E@ A=2J 2 C@F?5 2E E96 p=G:? “qF33J” rC@H56C $C] |6>@C:2= v@=7 %@FC?2>6?E[ 9@DE65 3J %96 {:?4@=? %962EC6]k^Am
kAm%96 >6>@C:2= 8@=7 E@FC?2>6?E :D D6E E@ 368:? 2E ?@@? @? uC:52J[ $6AE] c[ 2E E96 w@=DE@? w:==D v@=7 r@FCD6]k^Am
kAmrC@H56C H2D 3@E9 2? 2G:5 DA@CED 72? 2?5 2? 2CED DFAA@CE6C] w6 D6CG65 2D 2 =@?8E:>6 G@=F?E66C 2E %96 {:?4@=?[ :?4=F5:?8 DE:?ED @? :ED 3@2C5 @7 5:C64E@CD]k^Am
kAmpD E96 {:?4@=? H2D 36:?8 C6DE@C65 27E6C D:EE:?8 6>AEJ 7@C J62CD[ rC@H56C 2=D@ G@=F?E66C65 9:D E:>6 2?5 =23@C E@ C63F:=5 2?5 C6@A6? E96 E962EC6]k^Am
kAmpD 2 4@>>F?:EJ 6?562G@C[ E96 %962EC6 C6@A6?65 @? |2J `d[ a__c[ 27E6C D:EE:?8 6>AEJ D:?46 `hff] %96 {:?4@=? 7:CDE @A6?65 @? yF=J `[ `hah]k^Am
kAm%96 2??F2= 8@=7 E@FC?6J :D E96 E962EC6’D “H2J @7 F?:E:?8 |C] rC@H56C’D 56G@E:@? E@ E96 E962EC6 H:E9 9:D A2DD:@? 7@C DA@CED 2D 2 >62?D @7 C6>6>3C2?46 2?5 8C2E:EF56]”k^Am
kAmpD 2 ?@?AC@7:E[ 7F?5C2:D6CD =:<6 E96 E@FC?2>6?E :? 255:E:@? E@ 5@?2E:@?D 2?5 DA@?D@CD 96=A DFAA=6>6?E E96 {:?4@=?’D ?665D]k^Am
kAm%96 ?6HD C6=62D6 23@FE E96 8@=7 E@FC?2>6?E D2:5[ “%9:D J62C :? A2CE:4F=2C[ E96 ?665 E@ C6>6>36C E96 :>>6?D6 565:42E:@? E92E D2G65 %96 {:?4@=? %962EC6 @?46 367@C6 :D 5:C6] |@C6 E92? a_ J62CD 27E6C E96 @77:4:2= C6\@A6?:?8 @7 @FC 9:DE@C:4 G6?F6[ E96 AC6DDFC6 @7 4@DE=J C6A2:CD 2?5 ?646DD2CJ >2:?E6?2?46 7@C E96 E962E6C 4@?E:?F6D E@ >@F?E] p =62<J C@@7[ 72F=EJ =:89E:?8 6BF:A>6?E[ 2?5 >2?J @E96C 724:=:EJ :DDF6D E9C62E6? %96 {:?4@=?’D 4@?E:?F65 AC@8C2>>:?8 2?5 E96 G6CJ 6I:DE6?46 @7 E96 @C82?:K2E:@? :ED6=7]”k^Am
kAm%96 C6=62D6 4@?E:?F65[ “xE :D 2? @?8@:?8 32EE=6 E@ AC6D6CG6 E96 AC64:@FD 9:DE@C:4 86> @7 2 G6?F6[ @?6 @7 E96 G6CJ =2DE @7 :ED <:?5] qJ C68:DE6C:?8 E@ 4@>A6E6 :? E96 E@FC?2>6?E @C 364@>6 2? 6G6?E DA@?D@C[ J@F 2C6 5:C64E=J 96=A:?8 AC6D6CG6 |2C:@?’D 9:DE@C:4 >@G:6 A2=246 2?5 AC6G6?E:?8 :E 7C@> C6EFC?:?8 E@ :ED 7@C>6C 232?5@?65 DE2E6 – 2 9@==@H D96== @7 2 @?46\AC:K65 9F3 @7 $>JE9 r@F?EJ’D pAA2=249:2? 4F=EFC6]”k^Am
kAm#68:DEC2E:@? :D Sfd A6C 8@=76C @C Sb__ A6C E62>] %66 DA@?D@CD9:A @AA@CEF?:E:6D 2C6 2=D@ 2G2:=23=6] $A@?D@CD9:A A24<286D :?4=F56 E96 @AA@CEF?:EJ E@ 36 D9@H42D65 36J@?5 E96 AFEE:?8 8C66? E@ E96 >@C6 E92? `d[___ 2??F2= {:?4@=? %962EC6 G:D:E@CD 2?5 4@F?E:?8] %@ C68:DE6C[ :?5:G:5F2=D D9@F=5 G:D:E k2 9C67lQ9EEAi^^E96=:?4@=?]@C8QmE96=:?4@=?]@C8k^2m @C 42== afe\fgb\e_ha]k^Am
kAmu@C E9@D6 H9@ 2C6?UCDBF@jE 8@=76CD[ 5@?2E:@?D >2J 2=D@ 36 >256 @?=:?6 2E k2 9C67lQ9EEAi^^E96=:?4@=?]@C8QmE96=:?4@=?]@C8k^2m] p G2C:6EJ @7 >6>36CD9:A =6G6=D 2C6 2G2:=23=6 E@ 5@?@CD]k^Am
Be the first to know
Get local news delivered to your inbox!
SPorter
Get email notifications on {{subject}} daily!
Your notification has been saved.
There was a problem saving your notification.
{{description}}
Email notifications are only sent once a day, and only if there are new matching items.
Followed notifications
Please log in to use this featureLog In
Don't have an account? Sign Up Today