Bland County Piano Man Zach Cooley Correspondent Sep 7, 2026 Sep 7, 2026 0 Albert Newberry performs two albums' worth of original new material at his Aug. 9 St. Paul Episcopal Church concert in Wytheville. Jeremy Miller Prefer us on Google Learn More Facebook Twitter Bluesky WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save Zach Cooley Correspondent It is hard for me to believe Albert Newberry did not come out of the womb playing the piano.kAm%96C6 :D @?=J @?6 H2J x 42? DF> FA 9:D A=2J:?8i x7 96 :D 23=6 E@ 249:6G6 H:E9 9:D 7FEFC6 3C:56 H92E 96 244@>A=:D96D @? 2 A:2?@ 5FC:?8 2?J 8:G6? 4@?46CE[ 96 :D 56DE:?65 7@C 2? :?6G:E23=J C2AEFC@FD H655:?8 ?:89E]k^AmkAmtG6CJ >FD4=6 :? 9:D 3@5J D66>D E@ H@C< :? 4@?46CE E@ 6?DFC6 E92E E96 6I24E ?@E6 96 :?E6?5D 6>2?2E6D 7C@> 9:D 8C2?5 A:2?@] $@>69@H[ :E 92AA6?D H:E9@FE 72:= 6G6CJ E:>6] %96 q=2?5 r@F?EJ ?2E:G6 5:G:56D 9:D E:>6 36EH66? 9:D $@FE9H6DE ':C8:?:2 9@>6 2?5 }6H *@C<[ H96C6 96 E62496D A:2?@ 2?5 A=2JD 8:8D H96?6G6C A@DD:3=6]k^Am kAmxE H2D >J 9@?@C E@ D66 E9:D G:CEF@D@ @7 E96 :G@C:6D =:G6 :? 4@?46CE 2E $E] y@9?’D tA:D4@A2= r9FC49 :? (JE96G:==6 @? $F?52J[ pF8] h] %9:D H2D E96 36DE A6C7@C>2?46 x 92G6 6G6C D66? 7C@> }6H36CCJ[ 2D 2 7@CEF?2E6 2F5:6?46 @7 @?=J 2 4@FA=6 5@K6? A6@A=6 H6C6 EC62E65 E@ a` @C:8:?2= 4@>A@D:E:@?D E92E H:== 6G6?EF2==J 36 C6=62D65 24C@DD EH@ 2=3F>D]k^Am People are also reading… Saltville readies for 55th Labor Day celebration Virginia Tech football fans enthused about new coach, new season Body of teen recovered from a Virginia reservoir Chilhowie to consider joining Virginia Main Street program 'Damn good' Virginia Tech hands VMI its most lopsided loss ever Sacred ground: In his search, Barnette teaches others to care for cemeteries, grave markers Proposed zoning regs for data centers head to Smyth supervisors Virginia Tech's Franklin: Hokies focus on toppling crown No mercy: Smyth prosecutor, victim's nephew fight murderer's parole VMI football team excited to play Virginia Tech at Lane Stadium 3 takeaways from James Franklin’s debut win at Virginia Tech How to watch Virginia Tech football against VMI David Hoffmann: Local news can bring communities together Who has the edge at each position in Virginia Tech's season opener against VMI? James Franklin delivers in debut as Virginia Tech routs VMI kAm“(6 C64@C565 D@ >F49 >FD:4 E92E H6 925 E@ DA=:E :E FA :?E@ EH@ 2=3F>D[” 96 6IA=2:?65] “x 92G6 ?@E E:>65 E96 6?E:C6EJ @7 E96 D@?8D 2== E@86E96C[ D@ :7 E96J 6?5 FA 36:?8 E@@ =@?8[ x >2J 4FE D@>6 7@C E96 C64@C5]”k^Am kAmx AC2J 96 5@6D ?@E >2<6 E92E 564:D:@?[ 3642FD6 E96 7F== 6IAC6DD:@?D @7 2== E96D6 4@>A@D:E:@?D H@F=5 36 E96 F=E:>2E6 8:7E E@ 2?J@?6 H9@ 2AAC64:2E6D 6I46AE:@?2= A:2?@ >FD:4]k^Am kAmx? 2? g_\>:?FE6 4@?46CE E92E 7=6H 3J 2D E9@F89 :E =2DE65 @?=J 7:G6 >:?FE6D[ }6H36CCJ 82G6 FD 2 8=:>AD6 :?E@ 9:D :?4C65:3=6 >FD:42= 86?:FD] w6 @A6?65 H:E9 EH@ @C:8:?2= 4@>A@D:E:@?D[ “!2DE@C2=6” 2?5 “%@442E2[” ?F>36CD E92E H6C6 7:=>65 :? E92E D2>6 362FE:7F= 49FC49 7@C !q$ pAA2=249:2] %96 7:=> H6?E @? E@ H:? 2? t>>J pH2C5]k^Am kAm}6H36CCJ’D A=2J:?8 92D 2? F?42??J 23:=:EJ E@ 96:89E6? E96 :>28:?2E:@?] sFC:?8 @?6 ?F>36C[ J@F 4@F=5 6?G:D:@? 2 r92C=:6 r92A=:? 7:=> F?7@=5:?8 367@C6 J@FC 6J6Dj 5FC:?8 2?@E96C[ 2 {@@?6J %F?6D 42CE@@? 42>6 E@ >:?5j 2?5 DE:== 2?@E96C D66>65 A6C764E=J DF:E65 7@C 2 $E6G6 |4"F66? 492D6 D6BF6?46] %@ @3D6CG6 p=36CE }6H36CCJ 2E E96 <6JD[ @?6 >:89E 2=>@DE 36=:6G6 96 92D >@C6 E92? EH@ 92?5D A=2J:?8 9:D @H? 4@>A@D:E:@?D]k^Am kAm(2E49:?8 9:D 92?5D 4C@DD @G6C @?6 2?@E96C 2?5 9:D 2C>D 4@?E@CE :?E@ D66>:?8=J :>A@DD:3=6 A@D:E:@?D E@ 6I64FE6 E96D6 86?:FD D@F?5D :D ;2H\5C@AA:?8[ E@ D2J E96 =62DE]k^AmkAm}6H36CCJ 92D 2=D@ 6IA6C:6?465 2 8C62E 562= @7 A6CD@?2= =@DD 5FC:?8 E96 A2DE J62C] w6 =@DE 2 7C:6?5 :? q=24<D3FC8 H9@> 96 4@?D:56C65 @?6 @7 E96 8C62E6DE 2AAC64:2E@CD @7 >FD:4 96 925 6G6C <?@H?]k^Am kAm“%9:D >2? H2D ?@E 2 >FD:4:2?[” }6H36CCJ 6IA=2:?65] “qFE 96 925 2 D6A2C2E6 C@@> :? H9:49 96 5:5 ?@E9:?8 3FE =:DE6? E@ C64@C5D] |@DE @7 FD 92G6 >FD:4 A=2J:?8 :? E96 324<8C@F?5[ 3FE 96 <6AE 2 C@@> H96C6 96 4@F=5 ;FDE D:>A=J =:DE6? E@ E96 >FD:4]”k^Am kAmu@C 9:D 7C:6?5[ {2CD6? q@H<6C[ }6H36CCJ 565:42E65 9:D D@?8 “w@>6]” w6 2=D@ =@DE 9:D #FDD:2? 8C2?5>@E96C 5FC:?8 E96 A2DE J62C 2?5 565:42E65 2?@E96C 362FE:7F= A:646 E@ 96C[ 6?E:E=65 “pFEF>?]”k^AmkAm%9@D6 H6C6 AC@323=J E96 >@DE C6D@?2?E A:646D 7@C >6 A6CD@?2==J 5FC:?8 E96 6G6?:?8] w2G:?8 =@DE >J @H? 72E96C 2C@F?5 E96 D2>6 E:>6 }6H36CCJ’D 8C2?5>@E96C A2DD65 2H2J[ x 76=E E9@D6 D@?8D 566A=J[ A6C92AD :? 2 H2J E92E 2==@H65 >6 E@ F?56CDE2?5 D@>6E9:?8 @7 H92E 96 >FDE 92G6 76=E H9:=6 HC:E:?8 E96>]k^Am kAm%96C6 H6C6 2=D@ D6G6C2= 8C@FAD @7 4@>A@D:E:@?D[ :?4=F5:?8 E96 D:I\A2CE “#9JE9>:4 $EF5:6D[” E96 7@FC\A2CE “s:DA2C2E6 t=6>6?ED” 2?5 E96 E9C66\A2CE “!6CA6EFF> |@3:=6]”k^Am kAmp?@E96C @7 E96 6G6?:?8’D >@C6 >@G:?8 A:646D H2D “!:646 7@C !6246[” :?DA:C65 3J E96 >2?J 7C:6?5D }6H36CCJ 92D :? 3@E9 &<C2:?6 2?5 #FDD:2]k^AmkAm“x HC@E6 E9:D H96? E96 H2C :?G@=G:?8 #FDD:2 2?5 &<C2:?6 3C@<6 @FE[” 96 D2:5] “pD E96 D@? @7 2 #FDD:2? >@E96C[ >J 72>:=J 2?5 x 92G6 >2?J 7C:6?5D 2?5 C6=2E:G6D H9@ 2C6 27764E65 3J E9:D H2C]”k^AmkAm}6H36CCJ A@DD6DD6D 2 BF:?E6DD6?E:2= 23:=:EJ E@ 4C62E6 >@C6 6>@E:@? H:E9 2 D6C:6D @7 ?@E6D E92? >2?J 4@>A@D6CD 42? 249:6G6 H:E9 =JC:4D] w:D >FD:4 6?8286D E96 D6?D6D 2?5 6G@<6D G:G:5 :>286D H:E9:? E96 =:DE6?6C’D >:?5]k^Am kAmw:D E2=6?E :D F?A2C2==6=65[ 2?5 H6 :? $@FE9H6DE ':C8:?:2 2C6 7@CEF?2E6 E@ 42== 2 A6CD@? @7 9:D 86?:FD[ 2?5 2? 6BF2==J 962CE76=E 9F>2? 36:?8[ @?6 @7 @FC @H?]k^AmkAmpD >F49 2D x 6?;@J65 9:D A6C7@C>2?46 =2DE r9C:DE>2D H:E9 8F:E2C:DE r2D6J {6H:D[ x 6?;@J65 E9:D D@=@ A6C7@C>2?46 6G6? >@C6 3642FD6 :E 2==@H65 >6 E@ H:E?6DD[ H:E9@FE 5:DEC24E:@?[ E96 >28:4 }6H36CCJ 4C62E6D E9C@F89 9:D @H? 4@>A@D:E:@?D] xE H2D 2? 6G6?:?8 E92E 56>@?DEC2E65 ?@E @?=J 9:D 6IEC2@C5:?2CJ E649?:42= 23:=:EJ 3FE 2=D@ E96 6>@E:@?2= 56AE9 2?5 :>28:?2E:@? E92E D6A2C2E6 2 8:7E65 A:2?:DE 7C@> 2 ECF6 2CE:DE]k^Am kAmq@E9 @7 E96 2=3F>D 2C6 AC@5F465 3J q2CE@DK {2D64<:[ 2 4@>A@D6C 32D65 :? }6H *@C<] xE H2D C64@C565 :? yF=J 2E t49@ !2C< $EF5:@D :? q=@@>:?8E@?[ x?5:2?2 H:E9 6?8:?66C 2?5 @H?6C[ p?5J q62C8:6] x H:== 2H2:E E96 C6=62D6 @7 3@E9 2=3F>D H:E9 32E65 3C62E9[ 2?5 x 2> 2?I:@FD E@ D66 H92E @E96C :?4C65:3=6 H@C< p=36CE }6H36CCJ H:== AC@5F46 :? H92E 2AA62CD 56DE:?65 E@ 36 2? 6IEC2@C5:?2C:=J 3C:89E 7FEFC6]k^Am 0 Comments Be the first to know Get local news delivered to your inbox! Sign up! * I understand and agree that registration on or use of this site constitutes agreement to its user agreement and privacy policy. Related to this story Most Popular Saltville readies for 55th Labor Day celebration From a parade and fireworks to music and more music, Saltville is offering an array of entertainment to help folks celebrate Labor Day and bid… Virginia Tech football fans enthused about new coach, new season Tailgating fans expressed excitement about James Franklin. Body of teen recovered from a Virginia reservoir The body of a teenger was recovered from the Rivanna Reservoir Monday morning. Authorities say he had gone out fishing the day before and neve… Chilhowie to consider joining Virginia Main Street program Officials are working to bolster the Main Street area of Chilhowie. 'Damn good' Virginia Tech hands VMI its most lopsided loss ever VMI's 70-point margin of defeat eclipsed a 67-0 loss to Cincinnati in 1953.