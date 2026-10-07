Indians shut out Cavs Oct 7, 2026 Oct 7, 2026 0 Prefer us on Google Learn More Facebook Twitter Bluesky WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save VolleyballkAmkDEC@?8m k^DEC@?8mk^AmkAmkDEC@?8mx?5:2?D D9FE @FE r2GDk^DEC@?8mk^AmkAm|2KK:6 u@?E2:?6’D `d 5:8D[ 7:G6 246D 2?5 ?:?6 <:==D =65 E96 H2J 7@C E96 #FC2= #6EC62E x?5:2?D :? 2 ad\`h[ ad\``[ ad\`b w@8@966866 s:DEC:4E G:4E@CJ @G6C w@=DE@?]k^AmkAmp=:46 |2CE:? W?:?6 <:==DX[ p52 r9:=5C6DD WD6G6? <:==DX 2?5 p=6I2 ':?6J2C5 WD:I <:==DX H6C6 2=D@ :? @? E96 9:E A2C256[ H9:=6 t>6CJ $286 5:DEC:3FE65 bd 2DD:DED]k^Am kAm{F4J w@H2C5’D `e 5:8D 2?5 q2:=66 $:?8=6E@?’D D6G6? <:==D H6C6 E@AD 7@C w@=DE@?]k^Am People are also reading… Saltville Town Council appoints Carneal to fill open seat 1 killed, 4 injured in crash involving Abingdon school bus after football game Virginia Tech football falls to Pitt on missed field goal Smyth supervisors, school board learn about facilities study, 1% sales tax referendum Tagged and Sent Out: Citizen scientists at Hungry Mother release monarchs Glade Spring woman arrested on Smyth felony warrant Celebration of Life: Ridgerunner shares the transformation she witnesses Naming ceremony: Bland County Sheriff's Office's new K9's name honors partnership Goodwill opening Tazewell store Trump doles out billions to voters ahead of midterm elections Virginia football blown out in nightmarish loss at Florida State Saltville museum to celebrate opening of American Revolution exhibit this Sunday Access to Beauty: VDOT celebrates Elk Garden trailhead parking improvements Grants closing Richlands store Virginia Tech coach Young high on his 'great nucleus' of returning stars kAmkDEC@?8m(2CC:@CD E@AA=6 #FC2= #6EC62Ek^DEC@?8mk^AmkAm#:=J?? r@A6=2?5 DE2CC65 7C@> E96 D6CG:46 =:?6 2D r9:=9@H:6 C64@C565 2 ad\ab[ ad\`_[ ad\b w@8@966866 s:DEC:4E H:? @G6C #FC2= #6EC62E]k^AmkAm$96 925 `_ DEC2:89E D6CG:46 A@:?ED :? E96 D64@?5 D6E 2?5 `d DEC2:89E WH:E9 7:G6 246DX :? E96 E9:C5 D6E] $96 2=D@ 7:?:D965 E96 >2E49 H:E9 D6G6? 5:8D]k^Am kAmw2:=6J $9@CEE W`` 5:8DX[ #J=66 w:== W`_ <:==D[ E9C66 3=@4<DX[ #2682? y@?6D WD6G6? <:==DX 2?5 |255:6 (:==:2>D WD:I <:==DX H6C6 DE2?5@FED 2D H6== 7@C E96 (2CC:@CD]k^Am kAmkDEC@?8m k^DEC@?8mk^Am kAmkDEC@?8mrC@DD r@F?EJk^DEC@?8mk^AmkAm{@42= CF??6CD 4@>A6E6 2E %2K6H6== x?G:E2E:@?2=k^AmkAmk6>mq~*$k^6>mk^Am kAmk6>m%62> $4@C6Dk^6>mk^AmkAmk6>mv2=2I bd[ (:D6 r@F?EJ r6?EC2= ca[ %2K6H6== cfk^6>mk^AmkAmk6>mx?5:G:5F2= #6DF=EDk^6>mk^AmkAmk6>m`] %J pC?6J W(:D6 r@F?EJ r6?EC2=X[ `gidgj a] y2D@? |2J6C Wv:=6DX[ `hi``]ghj b] tE92? q2<6C W%2K6H6==X[ a_i_a]f_j c] |:429 ~D3@C?6 W%C2:=3=2K6CD w@>6 $49@@=X[ a_iae]bbj d] z2:?2? uF==6C Ww@=DE@?X[ a_ib`]agj e] r@??@C qC2?92> Wy@9? q2EE=6X[ a_iba]fej f] %:> y@C52? Wv2=2IX[ a_ibb]gaj g] $6E9 }F?=6J W%2K6H6==X[ a_ibd]efj h] vC25J? v:3D@? W#FC2= #6EC62EX[ a`i`h]hcj `_] y6C6>J (6==D W(:D6 r@F?EJ r6?EC2=X[ a`ia`]b`j ``] ~H6? w6=>@?5@==2C W}2CC@HDX[ a`iaf]gfj `a] s2?:6= |@?4:32:D Wy@9? q2EE=6X[ a`ibc]_aj `b] (6D=6J y@?6D WvC292>X[ a`icf]hdj `c] y24<D@? w6=E@? Ww@=DE@?X[ a`id_]e`j `d] p?86= |:C2>@?E6D\#F3:@ Wv2=2IX[ a`ide]c_]k^6>mk^Am kAmk6>mvx#{$k^6>mk^AmkAmk6>m%62> $4@C6Dk^6>mk^Am kAmk6>my@9? q2EE=6 bf[ (:D6 r@F?EJ r6?EC2= bg[ %2K6H6== fc[ v2=2I `_h[ w@=DE@? ``ek^6>mk^AmkAmk6>mx?5:G:5F2= #6DF=EDk^6>mk^AmkAmk6>m`] #66D6 qF?<6C Wv:=6DX[ a_idb]faj a] r256?46 u=6E496C W(:D6 r@F?EJ r6?EC2=X[ aaibc]`ej b] v23C:6==6 !6C<:?D Wy@9? q2EE=6X[ abi_e]ccj c] u:@??2 }:646 W(:D6 r@F?EJ r6?EC2=X[ abiac]`hj d] r92C=66 uC6?49 W%2K6H6==X[ abicd]_aj e] |288:6 |:K6==6 Wy@9? q2EE=6X[ acic`]dhj f] t>:=J q2<6C W%2K6H6==X[ acicd]ffj g] #96282? $F==:G2? W(:D6 r@F?EJ r6?EC2=X[ acicf]hbj h] |255:D@? y@?6D Wy@9? q2EE=6X[ adi`c]gdj `_] z62C2 yFDE:46 Wp3:?85@?X[ adiaf]`cj ``] $6=6?:29 q2F>82C5?6C Ww@=DE@?X[ adicb]bbj `a] w2J=62 (2ED@? Wy@9? q2EE=6X[ adicc]bhj `b] {6J=2 {@G6 Wv2=2IX[ adice]ecj `c] (C6? !2EC:4< W#FC2= #6EC62EX[ adid_]d`j `d] (:==@H (62G6C W|2C:@?X[ aei_d]c_]k^6>mk^Am kAmkDEC@?8mv@=7k^DEC@?8mk^AmkAmkDEC@?8mpF3FC? H:?D `r E@FC?2>6?Ek^DEC@?8mk^AmkAmx? 2 C2C:EJ[ E96 v6@C86 (JE96 |2C@@?D H:== 36 D9FE @FE @7 E96 'w${ r=2DD ` DE2E6 8@=7 E@FC?2>6?E]k^AmkAmv( 7:?:D965 7@FCE9 :? E96 E62> DE2?5:?8D 2?5 5:5 ?@E 92G6 2? :?5:G:5F2= DE2E6 BF2=:7:6C 5FC:?8 |@?52J’D #68:@? `r E@FC?6J]k^AmkAmpF3FC? D@A9@>@C6 {:2> $>:E9 D9@E 2 d\@G6C ff E@ H:? E96 #68:@? `r 8@=7 :?5:G:5F2= 492>A:@?D9:A |@?52J 2E vC62E ~2<D r@F?ECJ r=F3 :? u=@J5]k^Am kAm$>:E9 H@? 3J @?6 DEC@<6 @G6C s2682? (@=76 @7 u@CE r9:DH6==] w6 2=D@ =65 E96 t28=6D E@ E96 E62> E:E=6 2D E96J 7:?:D965 H:E9 b`f DEC@<6D[ 362E:?8 CF??6C\FA u@CE r9:DH6== 3J a_]k^AmkAm%96 pF3FC? t28=6D Wb`fX 2?5 u@CE r9:DH6== !:@?66CD WbbfX E@@< E96 E@A DA@ED H:E9 pF3FC? 92G:?8 7@FC @7 E96 E@A 7:G6 A=2J6CD @? E96 :?5:G:5F2= =6256C3@2C5]k^AmkAmv6@C86 (JE96 925 2 D4@C6 @7 bhd 2D ;F?:@CD y2>6D rC@4<6EE WghX 2?5 %C6G@C |4|:==2? WheX 925 E96 E@A D4@C6D 7@C E96 |2C@@?D]k^Am kAmk6>m#68:@? `r %@FC?2>6?Ek^6>mk^AmkAmk6>m|@?52Jk^6>mk^Am kAmk6>mvC62E ~2<D r@F?ECJ r=F3 W#:?6CXk^6>mk^AmkAmk6>m%62> $4@C6Dk^6>mk^AmkAmk6>mpF3FC? b`f[ u@CE r9:DH6== bbf[ v:=6D bd_[ v6@C86 (JE96 bhd[ q2E9 r@F?EJ c_a[ t2DE6C? |@?E8@>6CJ cdfk^6>mk^Am kAmk6>mx?5:G:5F2= #6DF=EDk^6>mk^AmkAmk6>mpF3FC? – {] $>:E9 ff[ r] t=DH:4< fh[ r] u=66E g_[ v] (:>>6C g`[ q] !6EEFD g`[ q] q@2C5 gd]k^6>mk^Am kAmk6>mu@CE r9:DH6== – s] (@=76 fg[ ~H6? y24<D@? gd[ y] pJ6CD gd[ %J rC@4<6EE gh[ y] y24<D@? hd[ q] |@@C6 hgk^6>mk^Am kAmk6>mv:=6D – r] %:4<=6 ga[ p] $E:??6EE gd[ q] w@82? h`[ p] uC2K:6C ha[ "] u2CC6== hc[ r] |@J6 hdk^6>mk^Am kAmk6>mv6@C86 (JE96 – y2>6D rC@4<6EE gh[ %C6G@C |4|:==2? he[ %C6G@C |FD:4< `_b[ {2?5@? w2G6?D `_f[ r2??@? %9@>2D `_g[ qC:2? (2=E6CD `a`[k^6>mk^AmkAmk6>mq2E9 r@F?EJ – p] $E2F776C hf[ p] {@?8 hg[ s] (9:E>@C6 `__[ |] z6JD `_f[ +] u@DE6C ``d[ p] p=5C:586 `c`k^6>mk^AmkAmk6>mt2DE6C? |@?E8@>6CJ – #] r@??6C `_e[ v] {2HD@? `_f[ v] $>:E9 ``g[ w] }6F9D `ae[ }] ~==:D `ag[ t] w2CC:D@? `b`k^6>mk^Am 0 Comments Be the first to know Get local news delivered to your inbox! Sign up! * I understand and agree that registration on or use of this site constitutes agreement to its user agreement and privacy policy. Related to this story Most Popular Saltville Town Council appoints Carneal to fill open seat The Saltville Town Council was divided over who they should appoint to fill the seat left open by Councilman R.B. Henderson’s August death. 1 killed, 4 injured in crash involving Abingdon school bus after football game One person was killed and four people aboard an Abingdon High School bus were treated for minor injuries following a head-on collision Friday … Virginia Tech football falls to Pitt on missed field goal Wide left. Barely. Smyth supervisors, school board learn about facilities study, 1% sales tax referendum School Board member Ben Adams was the first person to call out the discrepancy. Tagged and Sent Out: Citizen scientists at Hungry Mother release monarchs Sixty to 65 people gathered at Hungry Mother State Park late last month to tag and release Monarch butterflies. Many of them had never touched…