Rebels knock down Lebanon Sep 7, 2026 Sep 7, 2026 0 Prefer us on Google Learn More Facebook Twitter Bluesky WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save FootballkAmkDEC@?8m k^DEC@?8mk^AmkAmkDEC@?8m#636=D <?@4< 5@H? {632?@?k^DEC@?8mk^AmkAmkDEC@?8m k^DEC@?8mk^AmkAmp7E6C 72:=:?8 E@ D4@C6 :? :ED D62D@? @A6?6C[ E96 !2EC:4< w6?CJ #636=D 925 2? @FEDE2?5:?8 @776?D:G6 5:DA=2J @? uC:52J :? 5:DA2E49:?8 E96 {632?@? !:@?66CD bd\`c] k^AmkAm$6?:@C y63 $E6H2CE CFD965 7@C aee J2C5D 2?5 E9C66 E@F495@H?D[ H9:=6 C24<:?8 FA `_h C646:G:?8 J2C5D]k^Am People are also reading… Virginia Tech football fans enthused about new coach, new season Saltville readies for 55th Labor Day celebration Chilhowie to consider joining Virginia Main Street program 'Damn good' Virginia Tech hands VMI its most lopsided loss ever Proposed zoning regs for data centers head to Smyth supervisors Virginia Tech's Franklin: Hokies focus on toppling crown No mercy: Smyth prosecutor, victim's nephew fight murderer's parole Sacred ground: In his search, Barnette teaches others to care for cemeteries, grave markers David Hoffmann: Local news can bring communities together 3 takeaways from James Franklin’s debut win at Virginia Tech Body of teen recovered from a Virginia reservoir How to watch Virginia Tech football against VMI Who has the edge at each position in Virginia Tech's season opener against VMI? 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