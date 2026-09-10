Top Story Smyth supervisors urged to adopt financial action plan SPorter Sep 10, 2026 1 hr ago 0 Prefer us on Google Learn More Facebook Twitter Bluesky WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save The man who sees the bank balances day in and day out believes that Smyth leaders need to possess a sense of emergency about the county’s financial situation.kAm{2DE %9FCD52J[ r@F?EJ %C62DFC6C %@> qFC<6EE E@=5 2 >66E:?8 @7 E96 q@2C5 @7 $FA6CG:D@CD’ qF586E r@>>:EE66 E92E 24E:@? :D ?66565 E@ 255C6DD E96 4@F?EJ’D D:8?:7:42?E 564=:?6 :? 42D9 C6D6CG6D[ C:D:?8 6IA6?D6D[ 2?5 C65F465 C6G6?F6]k^AmkAm%@ 255C6DD E96 4C:D:D[ qFC<6EE D2:5 E92E 6IA6?5:EFC6D >FDE 36 C65F465 :? 2 =2C86 H2J[ H9:=6 86?6C2E:?8 ?6H C6G6?F6]k^Am kAmkDEC@?8mp4E:@? !=2?k^DEC@?8mk^AmkAm%9:D %9FCD52J[ E96 7F== q@2C5 @7 $FA6CG:D@CD H:== 4@?D:56C 25@AE:?8 2 AC@A@D65 D:I\A@:?E 24E:@? 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James Franklin delivers in debut as Virginia Tech routs VMI kAm%96 7:CDE A@:?E 42==D 7@C 4@?E:?F:?8 E96 9:C:?8 7C66K6 7@C 2== ?@?\6DD6?E:2= 6>A=@J66D 2?5 4@?D:56C @AE:@?D E@ C6DECF4EFC6 4@F?EJ 56A2CE>6?ED E@ 4FE 6IA6?D6D 3J 23@FE Sd__[___]k^Am kAm%96 D64@?5 DE6A H@F=5 FD6 2== 2G2:=23=6 42D9[ A2CE:4F=2C=J Sa]b >:==:@? 7C@> E96 $49@@= %6IE3@@< uF?5 2?5 2?@E96C S` >:==:@? 7C@> t4@?@>:4 s6G6=@A>6?E pFE9@C:EJ WtspX 7F?5D[ E@ A2J 3:==D 367@C6 FD:?8 2 {:?6 @7 rC65:E] ~G6C E96 =@?8 E6C>[ E9:D >@G6 H@F=5 >:?:>:K6 563E] &EE 5:5 ?@E6 E92E E96 %6IE3@@< uF?5 H@F=5 92G6 E@ C6A2:5 3J yF?6 b_[ a_af]k^Am kAm%96 E9:C5 >62DFC6 H@F=5 C642AEFC6 23@FE S` >:==:@? 7C@> E96 $>JE9vC@H AC@8C2>[ H9:49 H2D 6DE23=:D965 E@ 724:=:E2E6 9@FD:?8 56G6=@A>6?E :? E96 4@F?EJ] p >6>@ 7C@> r@F?EJ p5>:?:DEC2E:@? 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