Library Notebook Library Notebook: An Hour of Code explores programming Nov 11, 2026 1 hr ago 0 Prefer us on Google Learn More Facebook Twitter Bluesky WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save Your libraries now have a number of regular weekly programs for all ages, in addition to new ones here and there. All are free, so you should also feel free to take advantage of them.kAm #@=6\A=2J 82>6CD 42? ;@:? @E96CD 7@C sF?86@?D U2>Aj sC28@?D E@52J 2E `_ 2]>] 2E E96 (JE96 r@F?EJ !F3=:4 {:3C2CJ Wb__ t] |@?C@6 $E][ (JE96G:==6X[ @C 7@C 2 ?:46 C6=2I:?8 D@4:2= 9@33J :? E96 p5F=E r@=@C:?8 r=F3 2E ?@@?]k^AmkAm %96 EH:46\2\>@?E9 |62?56C:?8 |@?52JD q@@< r=F3 >66ED |@?52J W@7 4@FCD6X 2E ` A]>] 2E E96 (JE96 r@F?EJ =:3C2CJ[ 7@==@H65 3J EH@ H66<=J AC@8C2>Di |29;@?8 |@?52JD 2E c A]>] 7@C E9@D6 H9@ 6?;@J @C H@F=5 =:<6 E@ =62C? E9:D 82>6[ 2?5 E96 {68@ r=F3 7@C <:5D H9@ =:<6 3F:=5:?8 E9:?8D 2E cib_ A]>]k^Am People are also reading… Cuts to schools, social services on Smyth supervisors' agenda Smyth voters convey their priorities Cadaver dog helps search Smyth County site Veterans Day, flag retirement ceremonies coming up in Chilhowie, Marion Would listless MLB team trade unicorn shortstop? Blockbuster possibilities Smyth School Board takes next step to address buildings' needs Susan Smith seeks release 32 years after killing sons Gift of a Guitar: FG4K provides free guitars to Wytheville Minnick School David Hoffmann: Thank you, Dad, and thanks to all the others who have served this great country Citizen files court complaint trying to upend Smyth's data center zoning regulations Smyth School Board considers changes to athletic policy for trying out 3 takeaways from Virginia Tech football's loss at SMU How did Virginia Tech football grade in its loss at SMU? Chilhowie confirms it's exploring boundary adjustment Virginia Tech men to face Iowa on Tuesday kAm ~?6 @7 E9@D6 DA64:2= AC@8C2>D :D |@?52J 6G6?:?8 2E E96 (JE96 r@F?EJ =:3C2CJi p? w@FC @7 r@56[ DE2CE:?8 2E d A]>] 7@C 286D `d 2?5 FA] rFC:@FD 23@FE 4@5:?8n tIA=@C6 E96 H@C=5 @7 4@>AFE6C AC@8C2>>:?8 E9C@F89 6?828:?8 492==6?86D AC@G:565 3J 7C66r@56r2>A] !2CE:4:A2?ED H:== H@C< 2E E96:C @H? A246 H9:=6 3F:=5:?8 AC@3=6>\D@=G:?8 2?5 4@5:?8 D<:==D :? 2 DFAA@CE:G6 6?G:C@?>6?E] qC:?8 J@FC @H? 56G:46 W=2AE@A C64@>>6?565X E@ 86E E96 >@DE @FE @7 E96 6IA6C:6?46] p &$q 7=2D9 5C:G6 @C @E96C DE@C286 56G:46 :D 2=D@ 6?4@FC2865 D@ J@F 42? D2G6 J@FC H@C< 2?5 4@?E:?F6 =62C?:?8 27E6C E96 4=2DD]k^AmkAm p H66<=J C625:?8 6IA6C:6?46 AC@8C2> 7@C <:5D 7C@> <:?56C82CE6? E9C@F89 8C256 a :D %F6D52J 2E E96 (JE96 r@F?EJ =:3C2CJi %96 {:EE=6 #6256CD r=F3 2E c A]>] *@F?8 C6256CD 42? 3F:=5 4@?7:56?46 2?5 DEC6?8E96? 6DD6?E:2= =:E6C24J D<:==D H:E9 E96 =:3C2CJ’D t2C=J {:E6C24J $E2E:@?D[ =@42E65 :? E96 49:=5C6?’D 2C62] k^Am kAm %92E’D 7@==@H65 3J 2?@E96C DA64:2= AC@8C2>[ q25 pCE }:89E[ 2=D@ DE2CE:?8 2E c A]>] v6E H6:C5[ 86E >6DDJ[ 2?5 >2<6 E96 H@CDE >2DE6CA:646 J@F 42? :>28:?6] t>3C246 4C62E:G:EJ H:E9@FE AC6DDFC6[ 6IA6C:>6?E 7C66=J[ 2?5 92G6 7F? H:E9 E96 AC@46DD] p== >2E6C:2=D 2C6 AC@G:565—;FDE 3C:?8 J@FC :>28:?2E:@?]k^AmkAm $E@CJE:>6 7@C AC6D49@@=6CD 92D 2 “EFC<6J” E96>6 E9:D H66< @? (65?6D52J 2E `_ 2]>] 2E E96 (JE96 r@F?EJ =:3C2CJ] %96 p5F=E r@=@C:?8 r=F3 86ED E@86E96C E96C6 282:? 2E ?@@?] %96? 4@>6D 2?@E96C D6DD:@? @7 E96 23@G6\>6?E:@?65 q25 pCE }:89E[ E9:D E:>6 (65?6D52J 2E d A]>] 2E E96 u@CE r9:DH6== !F3=:4 {:3C2CJ 2E |2I |625@HD] p82:?[ 92G6 7F? H:E9 >2E6C:2=D AC@G:565]k^Am kAm %92E “EFC<6J” $E@CJE:>6 7@C AC6D49@@=6CD 92AA6?D 282:? @? %9FCD52J 2E `` 2]>][ E9:D E:>6 2E E96 #FC2= #6EC62E !F3=:4 {:3C2CJ] p?5 E96?[ 324< 2E E96 (JE96 r@F?EJ =:3C2CJ 2E c A]>][ E96 *@F?8 #6256CD q@@< r=F3 92D 2?@E96C H66<=J 86E\E@86E96C H96C6 A2CE:4:A2?ED C625 2 D6=64E65 3@@< 2?5 E96? 6?8286 :? 24E:G:E:6D 32D65 @? :E] uF? DEF77Pk^Am kAm ~? uC:52J[ E96 %H:DE65 $E:E496CD 86E E@86E96C 2E a A]>] 2E E96 (JE96 r@F?EJ =:3C2CJ E@ 92G6 7F? H:E9 E96:C <?:EE:?8 AC@;64ED] |@G:?8 E@ E96 #FC2= #6EC62E =:3C2CJ[ E96C6’D 2?@E96C 82>:?8 D6DD:@? @7 sF?86@?D U2>Aj sC28@?D 2E c A]>]k^Am kAm p?5 2 7C66 |@G:6 }:89E :D uC:52J 2E e A]>] 2E E96 (JE96 r@F?EJ =:3C2CJ[ H:E9 “%96 s6G:= (62CD !C252 a” 2?5 7C66 A@A4@C?] t?;@J]k^Am kAm w6C6’D 2 7:CDE =@@< 2E E96 =2E6DE >2E6C:2=D E@ 36 25565 2E E96 (JE96 r@F?EJ =:3C2CJik^AmkAmyFG6?:=6 s'si s:?@D2FC %C2:?] q:8 !@?5 p5G6?EFC6D[ 3J !q$ z:5D]k^Am kAmq@2C5 q@@<i %C2D9 %CF4<] s@??J U2>Aj (2=E6CVD $FCAC:D:?8 s2J]k^Am kAmyFG6?:=6 t2DJ #6256Ci *@F?8 r2E[ ~=5 r2E[ 3J y:==:2? %2>2<:] %96 #65 $42C7[ 3J q@3 w@=E] x?E6CCFAE:?8 r9:4<6? $2G6D E96 }FE4C24<6C[ 3J s2G:5 tKC2 $E6:?] x7 |J $:DE6C (6C6 2 (@C>[ 3J yF=:6 w2FDH:CE9] $28F2C@[ 3J {26<2? +62 z6>A] %C2D9 %CF4<i $=66A@G6C[ 32D65 @? E96 %C2D9 %CF4< $6C:6D 4C62E65 3J |2I z62?6]k^AmkAmyFG6?:=6 }@?7:4E:@?i %96 vC62E6DE !C@;64E :? $A246i %96 $E@CJ @7 E96 x?E6C?2E:@?2= $A246 $E2E:@?[ 3J |2C<FD |@EF>] w@H %@ s@ Wp=>@DEX tG6CJE9:?8i `__ $<:==D 7@C rFC:@FD z:5D[ 3J q64<J q2:?6D]k^AmkAmyFG6?:=6 u:4E:@?i }@ $2>P p?5 E96 r:EJ @7 $4@F?5C6=D[ 3J }@ $2>P pD 5:4E2E65 E@ sC6H s2JH2=E] !@AAJ[ 3J z6G:? w6?<6D] %96 #6EFC? @7 E96 $A:C:E #233:E[ 3J p=2? q2C:==2C@] #62=>DH66A[ 3J w]t] t58>@?] %96 !6=:42? 2?5 w:D q=:>A[ 3J !2EC:4< }6DD] qF??D #233:E[ 3J p=2? q2C:==2C@] $E2CE:?8 }@H[ 3J y2?26 |2C<D] *@FVC6 }@ q6EE6C[ 3J p?5C6H y@D6A9 (9:E6]k^Am kAm*@F?8 p5F=Ei (92E #@F89 q62DE[ 3J |:?5J |24v:??:D]k^AmkAm}@?7:4E:@?i %JC2?E {:K2C5 "F66?i %96 {@G6[ {:76[ 2?5 %6CC@C @7 t2CE9VD vC62E6DE r2C?:G@C6[ 3J #:=6J q=24<] |2DE6C:?8 p>6C:42? |29;@?8i p r@>A=6E6 vF:56 E@ #F=6D 2?5 $EC2E68J[ 3J |682? %C@EE:6C] %96 (:5@H '2? v@89i %C2865J[ %C:F>A9[ 2?5 E96 (@>2? (9@ |256 ':?46?E '2? v@89 2 {686?5i p {:76 ~7 y@92??2 '2? v@89\q@?86C[ 3J y@2? |2CE6==:] q24<E2=<6Ci p? p>6C:42? |6>@:C[ 3J z:>36C=â6 (:==:2>D rC6?D92H] x? !:646Di p |6>@:C[ 3J $2==J u:6=5] %96C6VD p |@?DE6C :? E96 {2<6i %96 (@C=5 pD 2 u2?E2DE:42= !=246[ 3J {2FC2 u6C?â2?56K]k^Am kAms's$i w256DE@H?i %96 |FD:42=] %96 qC:?< @7 (2C] %96 $2?5>2? W$62D@? aX] r2== %96 |:5H:76] W$62D@? `dX]k^Am kAm|2?82i yF;FEDF z2:D6?] `g[ u6G6C[ $E@CJ U2>Aj pCE[ 3J v686 p<FE2>:] yF;FEDF z2:D6?] `f[ !6C764E !C6A2C2E:@?[ $E@CJ U2>AjpCE[ 3J v686 p<FE2>:] yF;FEDF z2:D6?] `e[ %96 $9:3FJ2 x?4:56?E\\v2E6 r=@D65\\$E@CJ U2>Aj pCE 3J v686 p<FE2>: yF;FEDF z2:D6?] `d[ %96 $9:3FJ2 x?4:56?E—%C2?D7@C>2E:@?[ 3J v686 p<FE2>:] yF;FEDF z2:D6?] `e[ %96 $9:3FJ2 x?4:56?E\\v2E6 r=@D65[ $E@CJ U2>Aj pCE[ 3J v686 p<FE2>:] %96 $F>>6C w:<2CF s:65] g[ 3J |@<F>@<FC6?] $2<2>@E@ s2JD] '@=F>6 `b[ #6>:?:D46?46[ $E@CJ U2>Aj pCE 3J *FE@ $FKF<:] $2<2>@E@ s2JD] '@=] `c[ q:K2CC6 s2E2[ $E@CJ U2>Aj pCE[ 3J *FE@ $FKF<:] $2<2>@E@ s2JD] '@=] `d[ %96 pDD2DD:? tI9:3:E @7 E96 r6?EFCJ[ $E@CJ p?5 pCE 3J *FE@ $FKF<:]k^Am kAmu:4E:@?i %96 z66A6C[ 3J p?2 wF2?8] s:?2 v6ED {F4<J[ 3J &K>2 y2=2=F55:?] $2G286 {2<6[ 3J }:4< |65:?2] $96 xD?VE w6CD6=7 %@?:89E[ 3J w2:=6J !:A6C] s625 q2EE6C:6D[ 3J z2E6 |2FA:?] %96 z:==:?8 @7 2 r96DE?FE %C66[ 3J ~=:G6C z] {2?8>625] %96 $6G6?E9 #:33@?[ 3J vFD zC:686C] !2CE:E2[ 3J q2C32C2 z:?8D@=G6C] %96 w@==@H[ 3J |:4926= r@??6==J] w@>6 7@C E96 w@>:4:56D[ 3J t==6 r@D:>2?@ U2>Aj w2??29 |@CC:DD6J] p r@FCE @7 $A=:?E6C65 w2C>@?J] %96 '2=<JC:6 rJ4=6[ |@G6>6?E x[ 3J $2C29 y] |22D] r@56 p?5 r@56I[ 3J *@@? w2 {66] $66<:?8 !6CD6A9@?6[ 3J $2C29 |] t56?] |:?8=6 p== E96 (2J[ 3J $FD2? |2==6CJ] s2C< r@F?ECJ[ 3J p52> !=2?E:?82] !F3=:4 p446DD p7E6CH@C=5[ 3J y2?6 $49@6?3CF?] %96 qC:89E?6DD[ 3J r925 w2C3249] %96 }2EFC2= ~C56C[ 3J |2EE96H p=5C:49] %96 $E@CJ z66A6C[ 3J z6==J #:>>6C]k^Am kAm$66 J@F ?6IE H66<]k^Am 0 Comments Be the first to know Get local news delivered to your inbox! Sign up! * I understand and agree that registration on or use of this site constitutes agreement to its user agreement and privacy policy. Related to this story Most Popular Cuts to schools, social services on Smyth supervisors' agenda When it came to school services directly impacting children, the Board of Supervisors balked at a proposed budget cut. They’ll talk about thei… Smyth voters convey their priorities With more than 10,200 people casting ballots in Smyth County on Tuesday, voters spoke decisively. They significantly changed the face of Mario… Cadaver dog helps search Smyth County site Cal Corona stands still, straddling Leaf, a 5-year-old Belgian Malinois. Corona watches Leaf’s nose to determine when she’s focused and ready.… Veterans Day, flag retirement ceremonies coming up in Chilhowie, Marion A veteran familiar to many Smyth County residents will serve as the speaker for next Wednesday’s Veterans Day ceremony in Chilhowie. Would listless MLB team trade unicorn shortstop? Blockbuster possibilities It is a question almost any wannabe contender in MLB faces: Trade a core player nearing the back end of their club control years, or keep them…