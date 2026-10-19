Floyd orgs receives tourism funding Oct 19, 2026 1 hr ago 0 Prefer us on Google Learn More Facebook Twitter Bluesky WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save Small Town Holiday received a boost, or two, from matching state grants recently.kAmu@CEJ\D:I >2E49:?8 8C2?E 7F?5D E@E2=:?8 Sa_d[b__ 2:>65 2E DFAA@CE:?8 D>2== 3FD:?6DD6D H6C6 2??@F?465 =2DE H66< 3J v@G] p3:82:= $A2?36C86C] %96 7F?5:?8[ 2H2C565 E@ E@FC:D> >2C<6E:?8 AC@8C2>D E9C@F89@FE E96 DE2E6[ 4@>6D G:2 E96 |:4C@3FD:?6DD |2C<6E:?8 {6G6C286 !C@8C2>] %96 8C2?ED H:== 36 >2E4965 3J >@C6 E92? Safb[`b_ :? 7F?5:?8 3J =@42= A2CE?6CD[ 86?6C2E:?8 >@C6 E92? Scfg[c__ :? 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