Centerpiece Top Story EO presents Bishops with Community Champion Award SPorter Oct 13, 2026 13 hrs ago 0 Tom and Kyra Bishop receive the Community Champion Award from Virginia Secretary of Education Dr. Jeffery Smith. Photo courtesy of Earl Neikirk/Neikirk Image Prefer us on Google Learn More Facebook Twitter Bluesky WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save SPorter “Community Champions” is a title that well describes a Chilhowie couple who has repeatedly but quietly given to their community. Earlier this month, they received an award bearing that name.kAmpE E96 ?@?\AC@7:E t~’D 2??F2= ?6It~ 6G6?E E@ 46=63C2E6 C68:@?2= AC@8C6DD 2?5 =@@<:?8 E@H2C5 H92E 42? 36 244@>A=:D965[ E96 @C82?:K2E:@? 9@DE65 E96 u@CH2C5 %@86E96C pH2C5D r6=63C2E:@?]k^AmkAmsFC:?8 E92E 46=63C2E:@?[ E96 r@>>F?:EJ r92>A:@? pH2C5 H2D AC6D6?E65 E@ %@> 2?5 zJC2 q:D9@A]k^AmkAmp44@C5:?8 E@ t~[ “%9:D 2H2C5 C64@8?:K6D 2 5@?@C[ G@=F?E66C[ @C 4@?EC:3FE@C H9@D6 6I46AE:@?2= 86?6C@D:EJ[ 565:42E:@?[ 2?5 4@>>:E>6?E 92G6 >256 2 D:8?:7:42?E 5:776C6?46 :? 25G2?4:?8 4@>>F?:EJ 8@2=D] %9:D 2H2C5 C64@8?:K6D E9@D6 H9@ 8:G6 E96:C E:>6[ E2=6?E[ C6D@FC46D[ @C :?7=F6?46 E@ 96=A 4C62E6 >62?:?87F= 2?5 =2DE:?8 492?86]”k^Am People are also reading… Remembering, living: Smyth Recovery Court vigil features stories of hope Trump doles out billions to voters ahead of midterm elections Chilhowie, Marion, Saltville office seekers speak at candidates' forum Celebration of Life: Ridgerunner shares the transformation she witnesses Virginia Tech football denied on final play in loss at Cal Goodwill opening Tazewell store Naming ceremony: Bland County Sheriff's Office's new K9's name honors partnership Glade Spring woman arrested on Smyth felony warrant Saltville Town Council appoints Carneal to fill open seat Access to Beauty: VDOT celebrates Elk Garden trailhead parking improvements Tagged and Sent Out: Citizen scientists at Hungry Mother release monarchs Virginia football rallies for come-from-behind win over Syracuse Smyth supervisors, school board learn about facilities study, 1% sales tax referendum Virginia Tech coach Young high on his 'great nucleus' of returning stars Feels Like Home: Lewis' Country Store prepares to open in Chilhowie kAmpH2C5 >2E6C:2= 56D4C:365 E96 q:D9@AD 2D “3F:=56CD :? 6G6CJ D6?D6 @7 E96 H@C5[” ?@E:?8 E96:C :?G6DE>6?ED :? 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