Bearcats best GW Sep 14, 2026 6 hrs ago 0 Prefer us on Google Learn More Facebook Twitter Bluesky WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save The Virginia High Bearcats became the first football team in the Virginia High School League to reach four victories on Thursday night.kAmt249 @7 E9@D6 H:?D 92D @44FCC65 :? 5C2>2E:4 72D9:@?]k^AmkAm%96 =2E6DE E9C:==:?8 EC:F>A9 7@C E96 qC:DE@=:2?D H2D 2 a_\`d 4@?BF6DE @7 E96 v6@C86 (JE96 |2C@@?D 2E !6?5=6E@? u:6=5]k^AmkAm':C8:?:2 w:89 C2465 @FE E@ 2 a_\_ =625 62C=J :? E96 E9:C5 BF2CE6C 2?5 E96? 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