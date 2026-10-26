Capitol Commentary Southwest Virginians across region claim Billy Wagner as their own U.S. Rep. Morgan Griffith Oct 26, 2026 14 hrs ago 0 Prefer us on Google Learn More Facebook Twitter Bluesky WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save Major League Baseball (MLB) will crown new champions this fall. kAm%96 %2>A2 q2J #2JD 2?5 |:=H2F<66 qC6H6CD H:== 4@>A6E6 7@C E96:C 7:CDE (@C=5 $6C:6D 492>A:@?D9:A :? 7C2?49:D6 9:DE@CJ]k^AmkAmyFDE 367@C6 p>6C:42?D H6=4@>6 2 7:CDE\E:>6 32D632== 492>A:@?[ $@FE9H6DE ':C8:?:2 H6=4@>65 2 7:CDE\@7\2\<:?5 w2== @7 u2>6C E@ E96 C68:@?]k^AmkAmx? ~4E@36C[ a_ad w2== @7 u2>6 :?5F4E66 q:==J (28?6C C6EFC?65 9@>6 7@C 2 565:42E:@? 46C6>@?J :? 5@H?E@H? %2K6H6==]k^Am kAm|2?J :? $@FE9H6DE ':C8:?:2 4=2:> q:==J (28?6C 2D E96:C @H?]k^Am People are also reading… Diesel costs force Smyth schools to review bus use Seth Greenberg sizes up Virginia Tech, UVa men's basketball Legislators honor T-Bone Lewis, present General Assembly resolution Smyth officials honor American Legion leader for speaking up Answering the call: Disabled Smyth veteran and family get new home after Helene's destruction Smyth School Board honors educator who builds on student strengths Loved ones of people lost to addiction urged to take part in Remembering Our Neighbors Bland's Hitachi Energy to honor people impacted by breast cancer with dinner ‘Star Trek’ actor Walter Koenig dies at 90 De Ridder, Gertrude lead Virginia basketball past Villanova in preseason finale Smyth supervisor, school board member unite to host forum on 1% sales tax referendum Marion Town Council issues statement about Exit 47 development Crunch Time: Local farms help Smyth schools celebrate Farm to School program Greg Madia: What we learned from Virginia football's disappointing loss to Duke Virginia Tech football rallies, stuns Clemson in final minutes kAm(28?6C’D A=246 @7 3:CE9 :D |2C:@?] qFE H96? 96 H2D H:E9 9:D 2F?E 2?5 F?4=6 :? 9:D 9:89 D49@@= J62CD[ 96 =:G65 :? %2??6CDG:==6]k^AmkAmw6 2EE6?565 %2K6H6== w:89 $49@@= H96C6 96 H2D 2 5F2=\DA@CE 2E9=6E6 :? 7@@E32== 2?5 32D632==]k^AmkAmq642FD6 @7 >F=E:A=6 3C@<6? 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