Words to the Wise Climbing Past the Obstacles to See Jesus Cliff Bowman Correspondent Nov 9, 2026 5 hrs ago 0 Prefer us on Google Learn More Facebook Twitter Bluesky WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save What Zacchaeus Teaches Us About Seeking the SaviorkAmtG6CJ @?6 @7 FD 92D 72465 D@>6E9:?8 E92E DE@@5 36EH66? FD 2?5 y6DFD] u@C D@>6 :E :D 2 A2DE H6 2C6 2D92>65 @7] u@C @E96CD :E :D E96 @A:?:@?D @7 A6@A=6 2C@F?5 FD[ @C 2 =:>:E2E:@? H6 766= H6 42? ?6G6C 492?86] *6E E96 q:3=6 8:G6D FD 2 >2? H9@D6 DE@CJ AC@G6D E92E ?@ @3DE24=6 :D E@@ 3:8 E@ <66A FD 7C@> D66:?8 H9@ y6DFD C62==J :D] w:D ?2>6 H2D +244926FD[ 2?5 9:D DE@CJ :D 7@F?5 :? {F<6 `hi`–`_]k^AmkAm+244926FD 925 2 =@E 282:?DE 9:>] x7 2?J@?6 925 2? 6I4FD6 E@ 8:G6 FA[ :E H2D 96] qFE 96 C67FD65 E@ =6E H92E DE@@5 :? 9:D H2J 92G6 E96 7:?2= H@C5]k^Am kAm%96 ~3DE24=6 @7 2 q25 #6AFE2E:@?k^Am People are also reading… Cuts to schools, social services on Smyth supervisors' agenda Smyth voters convey their priorities Citizen files court complaint trying to upend Smyth's data center zoning regulations Smyth School Board takes next step to address buildings' needs Would listless MLB team trade unicorn shortstop? Blockbuster possibilities Chilhowie confirms it's exploring boundary adjustment Social worker issues appeal for more foster families Susan Smith seeks release 32 years after killing sons David Hoffmann: Thank you, Dad, and thanks to all the others who have served this great country Democrats capture Congress in sweeping setback for Trump Smyth School Board considers changes to athletic policy for trying out Chilhowie chief shares ideas state can adopt to help with disaster response How did Virginia Tech football grade in its loss at SMU? 3 takeaways from Virginia Tech football's loss at SMU Pete Hegseth stares down likely impeachment vote. And he's not the only one kAm+244926FD H2D 2 E2I 4@==64E@C[ 2?5 ?@E ;FDE 2?J E2I 4@==64E@C] {F<6 E6==D FD 96 H2D 2 49:67 E2I 4@==64E@C[ 2?5 E92E 96 H2D H62=E9J] x? 9:D 52J E92E A=2465 9:> ?62C E96 E@A @7 E96 =:DE @7 E96 >@DE 92E65 A6@A=6 :? E96 4@F?ECJ] w6 H2D 2 y6H H9@ 4@==64E65 E2I6D 7C@> 9:D @H? 4@F?ECJ>6? 2?5 92?565 E96> @G6C E@ E96 #@>2? 8@G6C?>6?E] #@>6 C6BF:C65 :ED D92C6[ 3FE 36J@?5 E92E[ :E 5:5 ?@E 42C6 9@H >F49 >@C6 E96 E2I 4@==64E@C E@@<] pD =@?8 2D #@>6 8@E :ED 4FE[ E96 4@==64E@C 4@F=5 <66A E96 C6DE] |2?J @7 E96> 8C6H C:49 3J @G6C492C8:?8 E96:C ?6:893@CD[ 2?5 E92E >256 E96> 56DA:D65 2D EC2:E@CD 2?5 4962ED]k^Am kAm+244926FD 42CC:65 E92E =236= 6G6CJH96C6 96 H6?E] !6C92AD J@F <?@H H92E :E :D =:<6 E@ 766= E92E J@FC A2DE @C J@FC C6AFE2E:@? 5:DBF2=:7:6D J@F 7C@> 2AAC@249:?8 y6DFD] +244926FD C6>:?5D FD E92E :E 5@6D ?@E]k^Am kAm%96 ~3DE24=6 @7 E96 rC@H5k^AmkAm(96? y6DFD A2DD65 E9C@F89 y6C:49@[ 2 =2C86 4C@H5 82E96C65 2C@F?5 w:>] +244926FD H2?E65 E@ D66 H9@ y6DFD H2D[ 3FE E96 4C@H5 DE@@5 :? 9:D H2J] p >2? 2D F?A@AF=2C 2D +244926FD H2D ?@E 8@:?8 E@ 36 H6=4@>65 E@ E96 7C@?E] x7 96 EC:65 E@ AFD9 9:D H2J :?[ 96 4@F=5 6IA64E E@ 36 D9@G65[ 6=3@H65[ 2?5 96=5 324<] %96 A6@A=6 2C@F?5 y6DFD 5:5 ?@E >2<6 C@@> 7@C 9:>]k^Am kAm$@>6E:>6D E96 G6CJ A6@A=6 2C@F?5 FD 364@>6 E96 @3DE24=6] rC:E:4D[ D<6AE:4D[ 2?5 6G6? E9@D6 H9@ D66> 4=@D6 E@ y6DFD 42? >2<6 FD 766= F?H6=4@>6] qFE 2 4C@H5 42??@E <66A @FE 2 962CE E92E :D 56E6C>:?65 E@ D66 w:>]k^AmkAm%96 ~3DE24=6 @7 !6CD@?2= {:>:E2E:@?k^Am kAm~? E@A @7 6G6CJE9:?8 6=D6[ {F<6 E6==D FD E92E +244926FD H2D E@@ D9@CE E@ D66 @G6C E96 4C@H5] %9:D H2D 2 A9JD:42= =:>:E2E:@? 96 4@F=5 ?@E 492?86] tG6? :7 E96 A6@A=6 925 =6E 9:> E9C@F89[ 96 D:>A=J 4@F=5 ?@E D66 A2DE E96>] w:D C6AFE2E:@? 4=@D65 @?6 5@@C[ E96 4C@H5 4=@D65 2?@E96C[ 2?5 9:D @H? DE2EFC6 4=@D65 2 E9:C5]k^Am kAm(6 2== 92G6 =:>:E2E:@?D H6 5:5 ?@E 49@@D6 2?5 42??@E 7:I @? @FC @H?i 2 H62<?6DD[ 2 D62D@? @7 92C5D9:A[ 2 =24< @7 65F42E:@? @C 6IA6C:6?46] xE :D 62DJ E@ 36=:6G6 E9@D6 E9:?8D 5:DBF2=:7J FD] +244926FD D9@HD FD E96J 5@ ?@E]k^AmkAm%96 s6E6C>:?2E:@? E@ u:?5 2 (2Jk^Am kAm%9:D :D H92E >2<6D +244926FD 2? :?DA:C2E:@?] w6 5:5 ?@E 8:G6 FA] w6 5:5 ?@E 8@ 9@>6 2?5 D2J[ “|2J36 2?@E96C E:>6]” w6 7@F?5 2 H2J] {F<6 D2JD 96 C2? 29625 2?5 4=:>365 2 DJ42>@C6\7:8 EC66 2=@?8 E96 A2E9 H96C6 y6DFD H@F=5 A2DD] %92E @?6 564:D:@? D@=G65 EH@ AC@3=6>D 2E @?46] xE =:7E65 9:> 23@G6 E96 9625D @7 E96 4C@H5[ D@ E92E 9:D 96:89E ?@ =@?86C >2EE6C65[ 2?5 :E AFE 9:> @FE @7 C6249 @7 E96 A6@A=6 H9@ H@F=5 92G6 AFD965 9:> 324<]k^Am kAm%9:?< 23@FE H92E :E 4@DE 9:>] p H62=E9J[ :>A@CE2?E >2? C2? 5@H? E96 C@25 2?5 4=:>365 2 EC66 :? 7C@?E @7 E96 H9@=6 E@H?] w6 C:D<65 =@@<:?8 7@@=:D9] qFE +244926FD H2D H:==:?8 E@ D6E 2D:56 9:D AC:56 3642FD6 D66:?8 y6DFD >2EE6C65 >@C6 E@ 9:> E92? H92E 2?J@?6 E9@F89E @7 9:>]k^AmkAm%96 &?6IA64E65 w2AA6?Dk^AmkAm+244926FD 4=:>365 E92E EC66 9@A:?8 D:>A=J E@ D66 y6DFD] (92E 92AA6?65 ?6IE[ 96 ?6G6C 4@F=5 92G6 A=2??65] (96? y6DFD C624965 E96 DA@E[ w6 DE@AA65[ =@@<65 FA[ 2?5 42==65 9:> 3J ?2>6i “+244926FD[ 4@>6 5@H? :>>65:2E6=J] x >FDE DE2J 2E J@FC 9@FD6 E@52J” W{F<6 `hidX] ~FE @7 2== E96 A6@A=6 :? E92E 4C@H5[ y6DFD DA@<6 E@ E96 @?6 6G6CJ@?6 6=D6 925 AFD965 2D:56]k^Am kAm+244926FD 42>6 5@H? 2E @?46 2?5 H6=4@>65 w:> 8=25=J] %96 4C@H5 8CF>3=65 E92E y6DFD 925 8@?6 E@ 36 E96 8F6DE @7 2 D:??6C[ 3FE +244926FD’D =:76 H2D 492?865] w6 564=2C65 E92E 96 H@F=5 8:G6 92=7 @7 9:D A@DD6DD:@?D E@ E96 A@@C 2?5 C6A2J 2?J@?6 96 925 4962E65 7@FC E:>6D @G6C] y6DFD C6DA@?565[ “%@52J D2=G2E:@? 92D 4@>6 E@ E9:D 9@FD6… u@C E96 $@? @7 |2? 42>6 E@ D66< 2?5 E@ D2G6 E96 =@DE” W{F<6 `hih–`_X] %92E 52J[ +244926FD H2D D2G65]k^Am kAm}@E:46 E92E +244926FD H6?E =@@<:?8 7@C y6DFD[ 3FE y6DFD H2D 2=C625J =@@<:?8 7@C 9:>] (96? H6 E2<6 6G6? @?6 DE6A E@H2C5 w:>[ H6 7:?5 E92E w6 92D 366? D66<:?8 FD 2== 2=@?8]k^Am kAms@?’E {6E p?JE9:?8 $E2?5 :? *@FC (2Jk^Am kAm%96 244@F?E @7 +244926FD 6?4@FC286D FD ?@E E@ =6E 2?J :>A65:>6?E <66A FD 7C@> D66:?8 y6DFD] (96E96C J@FC @3DE24=6 :D J@FC A2DE[ E96 @A:?:@?D @7 @E96CD[ @C 2 =:>:E2E:@? J@F 42??@E 492?86[ E96C6 :D 2 H2J E@ 86E E@ w:>] +244926FD 7@F?5 9:D EC66] (92E :D J@FCDnk^AmkAm|2J36 :E :D 2 564:D:@? E@ @A6? J@FC q:3=6 282:?[ E@ AC2J 9@?6DE=J[ E@ H2=< E9C@F89 E96 5@@CD @7 2 49FC49[ @C E@ 2D< D@>6@?6 E@ 96=A J@F F?56CDE2?5 H9@ y6DFD :D] (92E6G6C :E E2<6D[ 4=:>3] y6DFD :D A2DD:?8 3J[ 2?5 w6 :D =@@<:?8 7@C E9@D6 H9@ 2C6 =@@<:?8 7@C w:>]k^Am 0 Comments Be the first to know Get local news delivered to your inbox! Sign up! * I understand and agree that registration on or use of this site constitutes agreement to its user agreement and privacy policy. Related to this story Most Popular Cuts to schools, social services on Smyth supervisors' agenda When it came to school services directly impacting children, the Board of Supervisors balked at a proposed budget cut. They’ll talk about thei… Smyth voters convey their priorities With more than 10,200 people casting ballots in Smyth County on Tuesday, voters spoke decisively. They significantly changed the face of Mario… Citizen files court complaint trying to upend Smyth's data center zoning regulations A Marion citizen has filed a complaint in Smyth County Circuit Court, asking the court to order the Board of Supervisors to repeal the portion… Smyth School Board takes next step to address buildings' needs Northwood High School was built nearly 70 years ago. The windows in the auditorium may be the original ones. Would listless MLB team trade unicorn shortstop? Blockbuster possibilities It is a question almost any wannabe contender in MLB faces: Trade a core player nearing the back end of their club control years, or keep them…