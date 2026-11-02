Capitol Commentary Socialism Versus the American Dream U.S. Rep. Morgan Griffith Nov 2, 2026 1 hr ago 0 Prefer us on Google Learn More Facebook Twitter Bluesky WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save I advocate for the American way of life and the American Dream based on individualism, hard work and the ability to move up the social ladder.kAmp44@C5:?8=J[ x 92G6 G@:465 >J DE2F?49 @AA@D:E:@? E@ D@4:2=:D> 2?5 :ED :>A24ED @? D@4:6EJ]k^AmkAm%9:D r@?8C6DD[ x DFAA@CE65 w] r@?] #6D] dg E@ 56?@F?46 E96 9@CC@CD @7 D@4:2=:D> 2?5 w] #6D] `ch_ E@ 4@?56>? 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