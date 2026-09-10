Funding, building discussed at Supervisors Sep 10, 2026 3 hrs ago 0 Prefer us on Google Learn More Facebook Twitter Bluesky WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save Wythe County School Superintendent Dr. Russell Street spoke with Supervisors about facility needs and how an upcoming vote could supercharge the system’s ability to meet those needs.kAm$EC66E D2:5 E92E (JE96 r@F?EJ 92D D6G6C2= AC@;64ED E92E ?665 2EE6?E:@? E92E 42?’E 36 255C6DD65 3J E96 C68F=2C 3F586E AC@46DD] p>@?8 E9@D6 :D 2 C63F:=5 @7 $A:==6C t=6>6?E2CJ @? E96 7@C>6C $4@EE |6>@C:2= |:55=6 $49@@= 42>AFD 2?5 2 C6?@G2E:@? 2E u@CE r9:DH6==] w6 2=D@ D2:5 E96C6 2C6 D6G6C2= ?665D :? E96 2E9=6E:4 2C6?2]k^AmkAm%C25:E:@?2==J[ $EC66E D2:5[ E96 D49@@= DJDE6> H@F=5 4@>6 E@ E96 4@F?EJ 2?5 2D< :E E@ E2<6 @? 563E D6CG:46 7@C 6249 AC@;64E 2?5 E96? 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