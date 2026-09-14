Capitol Commentary Fighting to Protect the Second Amendment U.S. Rep. Morgan Griffith Sep 14, 2026 7 hrs ago 0 Prefer us on Google Learn More Facebook Twitter Bluesky WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save New cases are set to go before the United States Supreme Court.kAmpD :D 4FDE@>[ >2?J @FED:56 8C@FAD H:E9 2? :?E6C6DE :? 2 42D6 A=2? E@ DF3>:E 2>:4FD 3C:67D] k^AmkAmv6EE:?8 :ED E6C> 7C@> {2E:?[ “2>:4FD” @C “7C:6?5D” @7 E96 r@FCE C6G:6H >2EE6CD @7 2 =682= :DDF6 2?5 AC@G:56 7:?5:?8D :? 2 =682= 5@4F>6?E 7@C r@FCE 4@?D:56C2E:@?]k^AmkAmx? 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