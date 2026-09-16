Library Notebook Library Notebook: Books and Brunch Book Club meeting Sep 16, 2026 5 hrs ago 0 Prefer us on Google Learn More Facebook Twitter Bluesky WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save This being Saturday, we already know the Wythe County Public Library in Wytheville is offering Dungeons & Dragons gaming at 10 a.m. and the Adult Coloring Club, open to anyone, at noon.kAmqFE :E 2=D@ 92D 2 C6=2E:G6=J\?6H AC@8C2> E@52J[ 2 >66E:?8 @7 E96 q@@<D 2?5 qCF?49 q@@< r=F3 7C@> `` 2]>] E@ ?@@?] (6 H:== 36 5:D4FDD:?8 QtG6CJ@?6 w6C6 :D {J:?8Q 3J $92C: {2A6?2] r@A:6D 2C6 2G2:=23=6 2E E96 7C@?E 56D<] u66= 7C66 E@ 3C:?8 2 3CF?49 D?24< E@ D92C6P u@C >@C6 :?7@C>2E:@? 42== afe\aag\chd`]k^AmkAmv@:?8 :?E@ ?6IE H66<[ E96 (JE96 r@F?EJ =:3C2CJ 92D |29;@?8 |@?52J 82>:?8 2E c A]>] 2?5 E96 {68@D r=F3 7@C <:5D 2E cib_ A]>] xE 2=D@ 92D E96 EH:46\2\>@?E9 |62?56C:?8 |@?52JD q@@< r=F3 2E ` A]>][ 2 C6256C’D 49@:46 H96C6 2?J@?6 42? 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