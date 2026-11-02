Over half of candidates in governor’s races across the country in 2026 have aligned on one key issue in the contentious debate over data centers — there must be rules in place on how facilities consume energy.
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This story was reported by Maddie Carr, a reporter and journalism master’s student at the University of Missouri. Max Ulz of the University of New Mexico, Bria Demand, Conor Sexton and Natalie Keller of the University of Kansas and Devin Kraber, Hudson Kuechler and Jackson Cooper of the University of Missouri contributed reporting. Twenty-nine students from the University of Missouri and the University of Kansas and one student from the University of New Mexico collected candidate information.
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