Tigers drop heartbreaker to Eagles Jim Talbert Sep 14, 2026 5 hrs ago 0 Prefer us on Google Learn More Facebook Twitter Bluesky WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save The Tigers did not get the memo.kAm(:E9@FE E96:C 2==\C68:@? BF2CE6C324< 2?5 EH@ @E96C DE2CE6CD[ w@?2<6C 925 5676?5:?8 DE2E6 CF??6C\FA #J6 r@G6 @? E96 C@A6D H:E9 bic` =67E :? E96 82>6 @?=J E@ D66 E96 t28=6D C2==J E@ E96 b`\b_ H:?]k^AmkAm “%92E H2D 92C5 E@ DH2==@H] (6 925 E96>] ~FC <:5D A=2J65 E96:C 962CED @FE 2?5 E96J 82G6 FD 6G6CJE9:?8 E96J 925] (6 925 E9C66 @C 7@FC EFC?@G6CD 2?5 H6C6 DE:== :? 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