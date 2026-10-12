Holston hammers PH Oct 12, 2026 8 hrs ago 0 1 of 2 Patrick Henry's Jeb Stewart eludes a George Wythe defender. Nathan Graybeal, Special to the Bristol Herald Courier Patrick Henry's Jeb Stewart weaves through the Virginia High defense. Emily Ball Prefer us on Google Learn More Facebook Twitter Bluesky WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save Senior Eli Tweed rushed for two touchdowns – including a crucial score in the fourth quarter – as Holston posted a marquee 28-14 win over Washington County rival Patrick Henry on Friday night.kAmv=2?46 2E@A E96 w@8@966866 s:DEC:4E 7@@E32== DE2?5:?8D 2?5 J@F’== D66 E92E E96 r2G2=:6CD Wd\a[ a\_X 2C6 :? 2 5625=@4< H:E9 r9:=9@H:6 We\_[ a\_X 7@C 7:CDE A=246]k^AmkAm%92E’D 6G6? >@C6 ?@E6H@CE9J H96? J@F 4@?D:56C w@=DE@? H2D A:4<65 E@ 7:?:D9 E:65 7@C =2DE :? E96 =628F6’D AC6D62D@? 4@2496D A@==]k^AmkAmpD 7@C E96:C A6C7@C>2?46 @? uC:52J[ E96 r2GD ?6G6C EC2:=65[ FD:?8 D@>6 3:8 A=2JD @? @776?D6 :? 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