Mt. Pleasant News Marie Bishop Correspondent Sep 17, 2026 17 hrs ago 0 Prefer us on Google Learn More Facebook Twitter Bluesky WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save BIRTHDAYS and ANNIVERSARIESkAmw2AAJ q:CE952J E@ qFDE6C w@F?D96== 2?5 s2==2D r@FCE?6J @? $6AE] a`j y@D6A9 s2G:D[ $96CC= (2=E6CD 2?5 w2=6J p:<6?D @? $6AE] aaj v6@C86 u:6=5D 2?5 y2>6D $>:E9 @? $6AE] acj 2?5 $92??@? w2== @? $6AE] ad]k^AmkAmkDEC@?8mkDA2? DEJ=6lQE6IE\564@C2E:@?i F?56C=:?6jQmrw&#rw }t($ – |E] !=62D2?E &]|]r]k^DA2?mk^DEC@?8mk^AmkAm#6G] !2:86 (:>36C=J’D >6DD286 @? $F?52J >@C?:?8 H2D “%96 u@F?52E:@? @7 v@5’D {@G6” E2<6? 7C@> |2EE96H fia`\af] x H2D E96 (@CD9:A {6256C] z2C6? (] |2?8F> 82G6 2 a__kDFAmE9k^DFAm q:CE952J r2>A2:8? 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