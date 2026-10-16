Wytheville plans new playgrounds Oct 16, 2026 5 mins ago 0 Prefer us on Google Learn More Facebook Twitter Bluesky WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save Parks and Recreation Director Josh Sharitz on Sept. 28 updated Town Council on three projects planned using a quarter of a million dollar grant from the Harrah-McDonald Foundation.kAm$92C:EK D92C65 E92E E96 7F?5:?8 H@F=5 36 FD65 7@C E9C66 AC@;64ED[ :?4=F5:?8 EH@ A=2J8C@F?5 724:=:E:6D]k^AmkAm%96 7:CDE AC@;64E[ $92C:EK D2:5[ H@F=5 36 2? 6DE:>2E65 Sce[___ 7:I E@ E96 32==7:6=5D 2E (JE96G:==6 r@>>F?:EJ r@==686] %92E 7F?5:?8 H@F=5 36 FD65 E@ FA8C256 5F8@FED E92E $92C:EK D2:5 C6BF:C6 DE277 E@ DA6?5 E:>6 D9@G6=:?8 @FE 27E6C 6G6CJ C2:?] %96 >@?6J H@F=5 :?4=F56 ?6H 6=6G2E65 A25D 36:?8 A@FC65 2?5 4@G6CD 36:?8 AFE @? E96 5F8@FED] %96 AC@;64E[ 6IA64E65 E@ 368:? 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