Manley tapped to head Tobacco Commission Staff reports Jul 27, 2026 20 hrs ago 0 Prefer us on Google Learn More Facebook Twitter Bluesky WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save The former director of the Joint Industrial Development Authority has taken on a new, regional role.kAms2G:5 |2?=6J[ H9@ 8F:565 E96 yxsp E9C@F89 2 E:>6 E92E D2H E96 @C82?:K2E:@? 3C:?8 :? >@C6 E92? Sa 3:==:@? :? 64@?@>:4 :?G6DE>6?E[ H2D C646?E=J 2AA@:?E65 3J v@G] p3:82:= $A2?36C86C E@ D6CG6 2D 6I64FE:G6 5:C64E@C @7 E96 %@3244@ #68:@? #6G:E2=:K2E:@? r@>>:DD:@?]k^AmkAm Q':C8:?:2VD %@3244@ #68:@? :D c__ >:=6D 24C@DD[ 2?5 ?@ D:?8=6 D@=FE:@? 7:ED 6G6CJ 4@C?6C @7 :E[” D2:5 |2?=6J] “%96 DEC@?86DE A2CE?6CD9:AD DE2CE 3J F?56CDE2?5:?8 4@>>F?:EJ AC:@C:E:6D 2?5 42A24:EJ] %96 r@>>:DD:@? 92D 366? 2 G2=F23=6 A2CE?6C E@ E9:D C68:@? 7@C 564256D[ 2?5 xV> 4@>>:EE65 E@ >2<:?8 DFC6 :E C6>2:?D 67764E:G6[ 4@>>F?:EJ 3J 4@>>F?:EJ] xEVD 2? 9@?@C E@ D6CG6 E96 r@>>@?H62=E9 2?5 E96 A6@A=6 @7 $@FE96C? 2?5 $@FE9H6DE ':C8:?:2]Qk^Am People are also reading… Family, Smyth Animal Rescue unite to keep Olivia's light shining Smyth hospital CEO says SCCH is not at risk of closure For 25 years LASO offers skills, life lessons Son of Chiefs OC Eric Bieniemy arrested for shooting mother in Virginia home Smyth County continues to explore data center regs DIARY OF A WORD NERD: Limiting the spread of political violence Smyth Strong Award: Honoring Greer for giving others' hope Smyth asks court to OK 1% sales tax referendum for schools Fair fun and fellowship is underway in Rich Valley Smyth sheriff reports first numbers from photo-enforced I-81 work zone Virginia Tech shrinks presidential search committee, citing competition for candidates Waynesboro teacher's aide accused of putting hand sanitizer in student's mouth Prostitution ring at Roanoke bridal shop: First conviction gets man for racketeering Marion massage therapy practice adds acupuncturist, new therapies kAmp ?2E:G6 @7 (JE96 r@F?EJ[ |2?=6J 6DE23=:D965 2?5 @A6C2E65 (6DE (:?5 u2C> ':?6J2C5 U2>Aj (:?6CJ 7@C @G6C 2 5@K6? J62CD 367@C6 6?E6C:?8 64@?@>:4 56G6=@A>6?E] x? a_a_[ |2?=6J D6CG65 2D c_kDFAmE9k^DFAm AC6D:56?E @7 E96 ':C8:?:2 t4@?@>:4 s6G6=@A6CD pDD@4:2E:@?]k^AmkAm|2?=6J H2D 2=D@ 7@F?5:?8 492:C @7 E96 ?@?AC@7:E 3@2C5 E92E C6DE@C65 E96 9:DE@C:4 |:==H2=5 %962EC6]k^AmkAm“':C8:?:2?D H9@ =:G6 2?5 H@C< :? $@FE96C? 2?5 $@FE9H6DE ':C8:?:2 7246 F?:BF6 492==6?86D 2?5 H:== 36 D6CG65 H6== 3J 2? 6IA6CE H9@ <?@HD E96 C68:@?[ H9@ :D 7@4FD65 @? 56=:G6C:?8 7@C E96D6 4@>>F?:E:6D[ 2?5 H9@ :D 4@>>:EE65 E@ 6I64FE:?8 2 G:D:@? E@ 56=:G6C 7@C 64@?@>:6D 24C@DD E96 C68:@?[” D2:5 $A2?36C86C] “s2G:5 |2?=6J F?56CDE2?5D H92E E96D6 4@>>F?:E:6D ?665 E@ 3F:=5 2 DEC@?86C 7FEFC6] w6 92D G2DE 6IA6C:6?46 :? 8F:5:?8 :>A24E7F= AC@;64ED[ 2?5 x 2> 46CE2:? E92E 9:D 6IA6CE:D6 H:== 36 2? :>>6?D6 2DD6E 2D H6 H@C< E@86E96C E@ 4C62E6 8@@5 ;@3D 2?5 @AA@CEF?:EJ :? 6G6CJ 4@C?6C @7 E96 r@>>@?H62=E9]”k^Am kAm“%96 %@3244@ #68:@? #6G:E2=:K2E:@? r@>>:DD:@? 92D E96 C6DA@?D:3:=:EJ 2?5 @AA@CEF?:EJ E@ 8C@H 2?5 5:G6CD:7J E96 64@?@>J @7 c_ 5:DE:?4E =@42=:E:6D @7 E96 r@>>@?H62=E9[” D2:5 $64C6E2CJ @7 r@>>6C46 2?5 %C256 r2CC:6 r96?6CJ] “x 2> 56=:89E65 E@ H@C< 2=@?8D:56 2?5 7F==J DFAA@CE s2G:5 |2?=6J 2D 96 =625D E9:D @C82?:K2E:@? E@ 25G2?46 E96 ?6IE DEC2E68:4 492AE6C @7 $@FE96C? 2?5 $@FE9H6DE ':C8:?:2’D DE@CJ] pD 2 ?2E:G6 @7 2?5 244@>A=:D965 AC@76DD:@?2= H:E9:? E96 C68:@?[ s2G:5 3C:?8D 9:D 565:42E:@? E@ 64@?@>:4[ 4@>>F?:EJ[ 2?5 3FD:?6DD 56G6=@A>6?E E@86E96C :? E9:D C@=6] %9C@F89 DEC@?8 4@==23@C2E:@?D[ 96 H:== 25G2?46 v@G6C?@C $A2?36C86C’D 4=62C G:D:@? E@ 8C@H 2? 64@?@>J E92E 56=:G6CD 7@C 6G6CJ ':C8:?:2?]”k^Am kAm“pD E96 r@>>:DD:@? 4@?E:?F6D :ED E9:C5 564256 @7 H@C<:?8 H:E9 @FC A2CE?6CD 7C@> 24C@DD E96 7@@EAC:?E E@ 3C:?8 ;@3D[ :?G6DE>6?E[ 2?5 C6D@FC46D E@ $@FE96C? 2?5 $@FE9H6DE ':C8:?:2 :E :D 4C:E:42= E92E H6 92G6 6I46==6?E =6256CD9:A @? DE277 E@ 8F:56 @FC 677@CED[” D2:5 %##r r92:C>2?[ s6=682E6 (:== |@C67:6=5] “x 2> 6I4:E65 E@ H@C< H:E9 s2G:5 :? E96 J62CD 29625 2?5 6IE6?5 >J E92?<D E@ v@G6C?@C $A2?36C86C 2?5 96C E62> 7@C D6=64E:?8 2? 6I46==6?E =6256C 2?5 ?2E:G6 @7 $@FE9H6DE ':C8:?:2 E@ D6CG6 2D E96 r@>>:DD:@?’D tI64FE:G6 s:C64E@C]”k^Am kAm “x?G6DE:?8 :? @FC 4@>>F?:E:6D 2?5 6?DFC:?8 E96J 92G6 E96 C6D@FC46D 2?5 DFAA@CE ?66565 E@ E9C:G6 :D 2E E96 962CE @7 E96 r@>>:DD:@?’D >:DD:@?] s2G:5 |2?=6J’D 2AA@:?E>6?E 3J v@G6C?@C $A2?36C86C :D AC@@7 @7 @FC 4@>>:E>6?E E@ 4@?E:?F6 25G2?4:?8 @AA@CEF?:E:6D 24C@DD $@FE96C? 2?5 $@FE9H6DE ':C8:?:2[” D2:5 %##r ':46\r92:C $6?2E@C {2D9C64D6 p:C5] “s2G:5 92D 2 AC@G6? EC24< C64@C5 @7 56=:G6C:?8 C6DF=ED 2?5 3F:=5:?8 DEC@?8 A2CE?6CD9:AD E92E DEC6?8E96? ':C8:?:2’D 4@>>F?:E:6D] x 2=D@ H2?E E@ E92?< s6AFEJ s:C64E@C $E6A96? '6CD6? 7@C 9:D @FEDE2?5:?8 =6256CD9:A @G6C E96 A2DE D:I >@?E9D] (:E9 s2G:5’D =6256CD9:A 2?5 E96 DEC@?8 7@F?52E:@? $E6A96? 92D 96=A65 >2:?E2:?[ x 2> 4@?7:56?E E96 r@>>:DD:@? H:== 4@?E:?F6 56=:G6C:?8 >62?:?87F= :?G6DE>6?ED 2?5 =2DE:?8 :>A24E 7@C E96 4@>>F?:E:6D H6 D6CG6 24C@DD $@FE96C? 2?5 $@FE9H6DE ':C8:?:2]”k^Am kAm%96 %@3244@ #68:@? #6G:E2=:K2E:@? r@>>:DD:@? :D 2 ag\>6>36C 3@5J 4C62E65 3J E96 `hhh v6?6C2= pDD6>3=J] xED >:DD:@? :D E96 AC@>@E:@? @7 64@?@>:4 8C@HE9 2?5 56G6=@A>6?E :? $@FE96C? 2?5 $@FE9H6DE ':C8:?:2 4@>>F?:E:6D[ FD:?8 AC@4665D @7 E96 ?2E:@?2= E@3244@ D6EE=6>6?E] %@ 52E6[ E96 r@>>:DD:@? 92D 2H2C565 >@C6 E92? a[___ 8C2?ED E@E2=:?8 >@C6 E92? S`]` 3:==:@? 24C@DD :ED $@FE96C? 2?5 $@FE9H6DE ':C8:?:2 7@@EAC:?E 2?5 92D AC@G:565 Sb_h >:==:@? :? :?56>?:7:42E:@? A2J>6?ED E@ E@3244@ 8C@H6CD 2?5 BF@E2 9@=56CD]k^Am 0 Comments Be the first to know Get local news delivered to your inbox! Sign up! * I understand and agree that registration on or use of this site constitutes agreement to its user agreement and privacy policy. Related to this story Most Popular Family, Smyth Animal Rescue unite to keep Olivia's light shining Matthew Alley didn’t get to treasure a senior prom photo of his daughter Olivia or experience her high school graduation this spring. The 16-y… Smyth hospital CEO says SCCH is not at risk of closure Last week, Smyth County Community Hospital CEO Dale Clark said the Marion hospital is not at risk of closing. For 25 years LASO offers skills, life lessons Lori Carlton stood before her fellow Lifetime Aquatic Swim Organization veterans and its leaders and shared that she learned a great deal abou… Son of Chiefs OC Eric Bieniemy arrested for shooting mother in Virginia home The son of Kansas City Chiefs offensive coordinator Eric Bieniemy has been arrested following a shooting at Bieniemy's home in Virginia, autho… Smyth County continues to explore data center regs For the moment, there is no mechanism by which a data center can locate in Smyth County.