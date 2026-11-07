Community Voice Veterans: Tell your stories for they rally us to the flag, to service Lewis Garnett Columnist Nov 7, 2026 5 hrs ago 0 Prefer us on Google Learn More Facebook Twitter Bluesky WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save May 1915. Ypres, Belgium.kAm~? 9:89 8C@F?5 @G6C=@@<:?8 2 H:56 A=2:? 42==65 u=2?56CD DE@@5 y@9? |4rC26[ 2 r2?25:2? A9JD:4:2? H9@ 2E 286 c` 925 G@=F?E66C65 7@C E96 :?72?ECJ] (9:=6 AC6D:5:?8 @G6C E96 7F?6C2= @7 2 7C:6?5[ 96 ?@E:465 E92E A@AA:6D 8C6H BF:4<=J :? E96 3C@<6? D@:= 2C@F?5 E96 8C2G6D]k^AmkAm%96 ?6IE 52J[ D:EE:?8 @? E96 324< @7 2 9@CD6\5C2H? 2>3F=2?46[ 96 HC@E6 “x? u=2?56CD u:6=5D[” E96 D6>:?2= A@6> @7 %96 u:CDE (@C=5 (2C – @C A6C92AD 2?J H2Cik^AmkAmx? u=2?56CD 7:6=5D E96 A@AA:6D 8C@H^k^Am kAmq6EH66? E96 4C@DD6D[ C@H @? 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And he's not the only one A Democratic wave and more takeaways from the US midterm elections Smyth School Board considers changes to athletic policy for trying out kAm%92E >2C< @FC A=246j 2?5 :? E96 D<J^k^AmkAm%96 =2C<D[ DE:== 3C2G6=J D:?8:?8[ 7=J^k^AmkAm$42C46 962C5 2>:5 E96 8F?D 36=@H]^k^AmkAm(6 2C6 E96 s625] $9@CE 52JD 28@^k^AmkAm(6 =:G65[ 76=E 52H?[ D2H DF?D6ED 8=@H[^k^Am kAm{@G65 2?5 H6C6 =@G65[ 2?5 ?@H H6 =:6^k^AmkAmx? u=2?56CD u:6=5D]^k^Am kAm%2<6 FA @FC BF2CC6= H:E9 E96 7@6]^k^AmkAm%@ J@F 7C@> 72:=:?8 92?5D H6 E9C@H^k^AmkAm%96 E@C49j 36 J@FCD E@ 9@=5 :E 9:89]^k^AmkAmx7 J6 3C62< 72:E9 H:E9 FD H9@ 5:6^k^Am kAm(6 D92== ?@E D=66A[ E9@F89 A@AA:6D 8C@H^k^AmkAmx? u=2?56CD u:6=5D]k^AmkAmxE H2D ?@E F?E:= }@G6>36C `h`g — 2E E96 6=6G6?E9 9@FC @7 E96 6=6G6?E9 52J @7 E96 6=6G6?E9 >@?E9 － E92E 2C>:DE:46 7:?2==J 3C@F89E E@ 2 4=@D6 %96 (2C E@ t?5 p== (2CD]k^Am kAmp?5 6G6? 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