Abingdon blanks Richlands Sep 21, 2026 9 hrs ago 0 1 of 5 Richlands defenders pursue an Abingdon runner. Jim Talbert A Tazewell player sends the ball across the net. Jim Talbert Ava Lester prepares to serve. Jim Talbert A Tazewell player returns the serve. Jim Talbert Justice Hill volleys the ball against Tazewell. Jim Talbert Prefer us on Google Learn More Facebook Twitter Bluesky WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save FootballkAmkDEC@?8m k^DEC@?8mk^AmkAmkDEC@?8mp3:?85@? 3=2?<D #:49=2?5Dk^DEC@?8mk^AmkAmzJ>2?: y@9?D@? 2?5 yF586 s:==@H H6C6 E96 AC:>2CJ A=2J>2<6CD 2D E96 p3:?85@? u2=4@?D C@==65 A2DE #:49=2?5D 7@C 2 dd\_ ?@?\5:DEC:4E G:4E@CJ]k^AmkAmy@9?D@? CFD965 7@C hc J2C5D @? `d 42CC:6D H:E9 E9C66 E@F495@H?D[ H9:=6 s:==@H 925 7@FC 42E496D 7@C ef J2C5D 2?5 2 D4@C6 2?5 2=D@ C6EFC?65 2? :?E6C46AE:@? gh J2C5D 7@C 2 %s]k^Am kAmr@=6 r2>A6C 2?5 s2G:5 #2>:C6K 2=D@ D4@C65 7@C pw$ Wa\aX[ H9:49 96=5 2 bbc\``d 6586 :? 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